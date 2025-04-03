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Посольство РФ поздравило узников концлагерей из Латвии с юбилеем Великой Победы
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Посольство РФ поздравило узников концлагерей из Латвии с юбилеем Великой Победы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Узники фашистских концлагерей, проживающие в Латвии, участницы проекта «Известий» «Великая Победа» Алиса Галилеева и Анастасия Портнова получили от российского посольства в Риге юбилейные медали «80 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Об этом 2 апреля они рассказали в беседе с «Известиями».

«У нас два праздника: 6 и 9 Мая. Шестого нас освободили из концлагеря. 9 Мая — это наш общий, мировой праздник», — рассказала Алиса Ивановна.

Также жительница Латвии отметила, что Россия не забывает о ней.

«Мы всегда помним и празднуем [9 Мая]. Для нас святой этот день. <…> Я была в посольстве российском в прошлые разы, и я надеюсь, что в этот раз тоже буду там», — поделилась Галилеева.

По ее словам, организованное российским посольством в Латвии празднование торжественное и при этом очень трогательное.

«Торжественно. Вышли с цветами, фотограф был. Сфотографировали, поздравили», — рассказала о церемонии вручения юбилейной медали в посольстве РФ Портнова.

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Ранее, 31 марта, Мультимедийный информационный центр (МИЦ) «Известия» запустил виртуальный интерактивный музей «Великая Победа», приуроченный к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Уникальная платформа создана при использовании современных технологий визуализации.

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