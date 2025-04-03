Американский экономист назвал две причины введения Трампом новых пошлин

Введение президентом США Дональдом Трампом новых пошлин на импорт зарубежных товаров позволит ему достичь двух целей. Об этом 3 марта рассказал американский экономист, аналитик, руководитель нефтетрейдера Lipow Oil Associates Эндрю Липоу в беседе с «Известиями».

«Первая цель — вернуть в Соединенные Штаты промышленные рабочие места, такие как производство стали, алюминия, другие тяжелые отрасли, например судостроение, поскольку он считает, что другие страны ущемляют Соединенные Штаты, субсидируя собственную промышленность или манипулируя валютой», — указал эксперт.

Второй целью, по его мнению, является создание равных условий в международной торговле, когда пошлины разных стран стали бы примерно одинаковыми.

«В то время как США имеют очень низкие тарифы, скажем, на импорт автомобилей из Европы, а Европейский союз имеет очень высокие тарифы на автомобили американского производства, которые импортируются в обратном направлении», — отметил Липоу.

По его словам, в настоящее время еще рано делать выводы о том, насколько успешными окажутся такие пошлины. Ведение новых тарифов может также стать причиной принятия ответных мер от стран, которых они затронут. В качестве примера таких государств аналитик привел Вьетнам, Камбоджу или Китай.

«Я не хочу сейчас называть это торговой войной, но можно увидеть, что торговля между этими странами, особенно при более высоких тарифах, может сократиться в течение следующих нескольких месяцев», — заявил экономист.

Он также призвал не придавать значения отсутствию России в списке стран, против которых было решено ввести тарифы. По его словам, американский лидер «по-прежнему хочет добиться прекращения огня между Россией и Украиной».

Аналитик подчеркнул, что повышение пошлин уже через пару недель скажется на ценах на овощи и фрукты, которые поставляются в США из других стран. При этом пока еще рано делать какие-либо выводы о влиянии тарифов на мировую торговлю.

«Цепочки поставок очень короткие, и поэтому потребитель может быстро заметить последствия в супермаркете. Для того чтобы увидеть влияние, скажем, на импорт бытовых товаров из Китая, может потребоваться несколько недель или месяцев», — заключил экономист.

2 марта Трамп сообщил о введении взаимных торговых пошлин для всех стран мира. Он отметил, что полученная прибыль будет использована для погашения государственного долга и снижения налогов для американских граждан. Также Трамп сообщил, что в США с полуночи будут введены пошлины в размере 25% на все автомобили иностранного производства.

26 марта президент США Дональд Трамп анонсировал введение в США 25-процентных пошлин на все легковые автомобили и грузовики, произведенные за пределами страны. Он уточнил, что данные меры вступают в силу 2 апреля и добавятся к уже существующим. По оценкам Белого дома, будет собрано примерно $100 млрд ежегодных пошлин.