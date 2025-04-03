Премьер Польши Туск призвал ЕС к адекватным ответным мерам на пошлины Трампа

Польский премьер-министр Дональд Туск призвал Евросоюз (ЕС) к адекватному ответу на введенные президентом США Дональдом Трампом тарифы на товары из объединения. Соответствующее заявление он сделал в четверг, 3 апреля.

«Необходимы адекватные решения», — написал Туск в соцсети X (бывш. Twitter).

По словам премьер-министра, дружба — это партнерство, которое в свою очередь означает «по-настоящему взаимные пошлины».

Ранее в этот день Трамп заявил, что США введут пошлины размере 20% на товары из Евросоюза (ЕС), 34% — на товары из Китайской Народной Республики (КНР) и на ряд других стран.