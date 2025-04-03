В Госдуме предложили обеспечить жильем ветеранов СВО с инвалидностью

Члены партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) внесли в Государственную думу законопроект об обеспечении жильем ветеранов специальной военной операции, получивших инвалидность первой группы.

«Положениями законопроекта предлагается предусмотреть особый порядок обеспечения жилыми помещениями граждан, ставших инвалидами первой группы в ходе специальной военной операции», — гласит пояснительная записка к документу.

Лидер фракции Сергей Миронов отметил, что для реабилитации военным требуется специальные домашние условия, но зачастую ветераны не могут себе их позволить, поскольку живут с семьями в маленьких квартирах.

«Больше всего эта серьёзная проблема актуальна для участников спецоперации, которые потеряли здоровье и пришли с фронта инвалидами первой группы. Поскольку у подавляющего большинства регионов нет денег для финансирования этой программы, средства на неё предлагаем выделить из федерального бюджета», — заявил он в беседе с РИА Новости.

28 марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал президенту России Владимиру Путину о поддержке участников СВО в регионе. По его словам, в Ленобласти реализуется 84 региональные меры поддержки. Он добавил, что власти также оказывают помощь детям участников спецоперации.