Дрозденко рассказал Путину о поддержке участников СВО в Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал 28 марта президенту России Владимиру Путину о поддержке участников СВО в регионе.

По его словам, в Ленобласти реализуется 84 региональные меры поддержки. Он добавил, что власти также оказывают помощь детям участников спецоперации.

«Это касается и обучения и поступления в высшие учебные заведения, в техникумы. Мы даже выплачиваем специальную именную стипендию всем ребятам, чтобы их поддержать», — сказал губернатор в ходе встречи с российским лидером.

Дрозденко сообщил, что в прошлом году на поддержку участников СВО было выделено 9,4 млрд рублей. Кроме того, во Всеволожске был создан первый кластер комплексной реабилитации для военных.

«Он состоит из центра протезирования, центра реабилитации, специальных домов проживания. Это тренировочные квартиры», — отметил глава Ленобласти.

Помимо этого, добавил Дрозденко, военнослужащим оказывают помощь в поиске работы. В настоящее время на производстве трудятся 873 ветерана.

Губернатор также упомянул, что в Сертолово функционирует 56-й учебный центр, в котором оборудовали классы для обучения операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Также там проводят обучение специалистов, занимающихся противодействием этим технологиям, включая обнаружение дронов и системы подавления.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 22 февраля сообщил, что Госдума в приоритетном порядке рассмотрит 26 законопроектов о поддержке участников СВО и членов их семей, восемь из них были приняты в первом чтении. Уточнялось, что среди утверждаемых инициатив — вопрос об одновременном получении двух пенсий для участников боевых действий в Луганской и Донецкой Народных Республиках (ЛНР и ДНР).

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