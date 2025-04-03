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Посол Судана призвал к стратегическому партнерству с Россией

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Фото: посольство Судана в России
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Судан стремится к развитию отношений с Россией до уровня стратегического партнерства, страна рассчитывает на помощь Москвы в послевоенном восстановлении, заявил «Известиям» посол республики в РФ Мухаммед Сиррадж.

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«Мы с нетерпением ждем продвижения отношений между двумя странами на более широкие горизонты, достижения стадии стратегического партнерства. Россия зарекомендовала себя как дружественная страна во всех смыслах этого слова. Мы рассчитываем на значимое и жизненно важное партнерство с Россией во всех областях, что позволит ей внести четкий и прямой вклад в восстановление Судана», — заявил посол.

По его словам, с начала вооруженного конфликта в стране Москва заняла однозначную позицию в пользу правительства Судана. Россия поддержала законные власти страны и на международной арене, заблокировав британский проект резолюции в Совете Безопасности ООН, который мог привести к внешнему вмешательству во внутренние дела Судана, отметил дипломат.

Комментируя военную обстановку в стране, посол сообщил, что армия страны смогла восстановить контроль над столицей, но окончательная стабилизация потребует времени.

«Хотя основная военная операция в Хартуме завершена, продолжаются существенные и необходимые военные операции по очистке страны от террористических сил, совершивших всевозможные нарушения в отношении мирного населения, особенно в регионе Дарфур», — отметил Мухаммед Сиррадж.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

База и уровень: Судан ждет от Москвы помощи в восстановлении страны

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