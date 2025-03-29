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Удар с поворотом: освобождение Хартума меняет ход войны в Судане

Москва призывает урегулировать кризис путем запуска диалога
Фото: REUTERS/Mohamed Azakir
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Освобождение суданской столицы Хартума стало ключевым моментом затяжного конфликта в стране, заявили «Известиям» в посольстве РФ в республике. В дипмиссии отметили, что возвращение Хартума под контроль законного правительства разрушает политический проект мятежников из Сил быстрого реагирования. Эти события развиваются в условиях активизации контактов восточноафриканской страны с Россией. Москва поддерживает признанное суданское правительство, последовательно выступает за сохранение суверенитета и территориальной целостности республики, добавили в диппредставительстве. Суданская сторона ранее заявляла, что страны пришли к полному взаимопониманию в вопросе создания пункта материально-технического обеспечения РФ в Порт-Судане.

Хартум перешел под контроль правительственных войск

Возвращение Хартума под контроль законного правительства стало знаковым событием, которое может изменить ход гражданской войны в Судане, сообщили «Известиям» в российском посольстве в республике. Суданская армия демонстрирует уверенное продвижение вперед, освобождая центральные регионы страны от боевиков Сил быстрого реагирования (СБР). Победа в столице не только стратегически укрепляет позиции правительства, но и окончательно ставит под сомнение перспективы мятежников.

Вид на президентский дворец после того, как суданская армия взяла здание под контроль, в столице Судана Хартуме, 24 марта 2025 года

Вид на президентский дворец после того, как суданская армия взяла здание под контроль, столица Судана Хартуме, 24 марта 2025 года

Фото: REUTERS/El Tayeb Siddig

Это, безусловно, один из переломных моментов нынешнего внутрисуданского кризиса. Так считают не только местные комментаторы и международные наблюдатели — это признают сами мятежники, — отметили в российском посольстве в Судане.

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Главнокомандующий суданской армией и глава Суверенного совета страны Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что вооруженные силы Судана освободили Хартум от Сил быстрого реагирования. Столица, где до конфликта проживала четверть населения страны и находился важнейший промышленный и транспортный узел, теперь вновь контролируется правительственными силами.

С точки зрения местных властей, освобождение столицы позволяет надежно стабилизировать ситуацию во всех центральных и южных штатах, перенести боевые действия далеко на запад — в Кордофан и Дарфур, — отмечает российская дипмиссия.

Одним из главных итогов освобождения Хартума стало разрушение политического проекта командира СБР Мухаммеда Хамдана Дагало (Хамидти), считают в российской дипмиссии.

Военнослужащие суданской армии 
Фото: REUTERS/Stringer

— С самого начала ключевой составляющей общенациональных претензий его командующего было удержание столицы, откуда и начался мятеж 15 апреля 2023 года под лозунгами «свержения генералов» и принудительного возвращения к власти прозападных «демократов», — подчеркивает российское посольство, отмечая, что с потерей столицы СБР подобные планы теряют всякий смысл.

Война пришла на порог дома самих мятежников, а СБР без внятной политической программы стремительно маргинализуются, трансформируясь в одну из периферийных вооруженных группировок, добавили российские дипломаты.

— В случае же эвентуального объявления ими «альтернативного кабмина» для абсолютного большинства своих соотечественников они превратятся в обычных сепаратистов, — рассказали в диппредставительстве.

Вооруженный конфликт в Судане

Несмотря на успехи суданской армии, конфликт в стране остается сложным из-за вовлеченности внешних игроков. Как отмечают в посольстве, Судан стал ареной геополитического соперничества, и влияние международных сил не позволяет прогнозировать его дальнейшее развитие с полной уверенностью.

Успехи армии в столице играют решающую роль, так как Хартум остается политическим и административным центром страны. По словам военных, третья фаза кампании направлена на полное освобождение южных, северных и восточных районов города, а также пресечение попыток боевиков СБР перегруппироваться. Четвертый этап будет сосредоточен на разрыве путей снабжения мятежников в Дарфуре, что должно привести к окончательному разгрому СБР.

Установление контроля армии над последними лагерями СБР в Хартуме — чрезвычайно важное событие, означающее начало освобождения всей провинции от мятежников, значительным вызовом остается обеспечение безопасности на этих территориях, считает эксперт Al-Mayadeen по африканским и международным делам Мухаммед Хасаб аль-Расул.

Бывший президент Судана Омар аль-Башир

Бывший президент Судана Омар аль-Башир

Фото: TASS/Xinhua

В 2019 году в результате военного переворота был свергнут бывший президент Судана Омар аль-Башир, который руководил страной 30 лет. До момента его смещения командующий ВС и руководитель СБР подчинялись главе государства. Затем в республике началась реформа сферы безопасности, которая подразумевала интеграцию СБР в Вооруженные силы Судана. Желание переходного кабинета аль-Бурхана полностью инкорпорировать Силы быстрого реагирования в национальные ВС вызвало недовольство у СБР, которые бы в этом случае потеряли свою долю автономии. Существенное влияние оказали и внешние игроки, в том числе западные и арабские страны. Аль-Бурхана поддержали Египет, Саудовская Аравия, Турция и Катар. Сообщалось о помощи Силам быстрого реагирования со стороны Италии, Франции и ОАЭ.

Туда — Судан: договор о базе ВМФ РФ в республике остается в силе
Почему этот проект особенно важен в нынешней обстановке и кто выступает против его реализации

С апреля 2023 года в Судане начались ожесточенные бои между СБР и регулярной армией. Изначально существенный перевес сил был на стороне ВС Судана — армия, в частности, имела полное превосходство в воздухе. Однако ей не удалось в первые дни сдержать силы СБР, которые активно перебрасывались в столицу, и конфликт перешел в длительную фазу. Стороны неоднократно садились за стол переговоров, но это не заканчивалось никакими практическими договоренностями.

По данным ООН и других агентств по оказанию помощи, около 20 тыс. человек были убиты за время боевых действий. В мае 2024 года бывший спецпосланник США в Судане Том Перриелло заявил: некоторые оценки предполагают, что число убитых может достигать 150 тыс.

Отношения РФ и Судана

На фоне стабилизации обстановки российско-суданские отношения продолжают развиваться. Москва и Хартум укрепляют сотрудничество в международных организациях, в частности в ООН, где в конце прошлого года Россия заблокировала британскую резолюцию, создающую предпосылки для внешнего вмешательства в дела республики.

Россия поддерживает признанное суданское правительство, последовательно выступает за сохранение суверенитета и территориальной целостности этой дружественной нам страны, призывает урегулировать первопричины кризиса путем запуска инклюзивного общенационального диалога, — говорят российские дипломаты.

Важным элементом двустороннего сотрудничества стало достижение договоренности о создании пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ России в Судане. 12 февраля по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым глава МИД Судана Али Юсеф Шариф заявил, что стороны пришли к полному взаимопониманию по этому вопросу.

Слева направо: министр иностранных дел Судана Али Юсеф Шариф и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, 12 февраля 2025 года

Слева направо: министр иностранных дел Судана Али Юсеф Шариф и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, 12 февраля 2025 года

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Москва подтверждает намерение реализовать проект, рассматривая его не только как военный объект, но и как фактор стабилизации в регионе Красного моря. Посол РФ в республике Андрей Черновол заявлял ранее агентству «Африканская инициатива», что хотя окончательное решение остается за военными, но появление базы могло бы стать дополнительным стимулом для привлечения иностранных инвестиций в Судан.

Таким образом, в условиях восстановления контроля законного правительства над ключевыми регионами страны соглашение о военной базе может стать дополнительным фактором устойчивости. Россия продолжает поддерживать Судан как стратегического партнера, и углубление военного сотрудничества может сыграть ключевую роль в обеспечении долгосрочной безопасности региона.

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