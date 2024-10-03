Перешло через залив: к чему приведет удар по посольству ОАЭ в Хартуме

Гражданская война в Судане между официальными властями и военной группировкой Сил быстрого реагирования (СБР) вышла за пределы страны. МИД Эмиратов обвинил суданскую армию в атаке на резиденцию посла в Хартуме. Она, в свою очередь, возложила вину на ополченцев СБР. Тем временем правительственные войска пытаются отбить Хартум у повстанцев. Подробности — в материале «Известий».

Атака на резиденцию посла

Министерство иностранных дел ОАЭ 30 сентября сообщило, что самолет ВВС Судана атаковал резиденцию посла государства. В МИДе осудили нападение, отметив, что оно привело к серьезному повреждению здания.

«Суданская армия должна понести полную ответственность за этот трусливый поступок», — говорится в сообщении. В Абу-Даби пообещали подать жалобу в Лигу арабских государств, Африканский союз и ООН в связи с ударом, который «представляет собой вопиющее нарушение основного принципа неприкосновенности дипломатических зданий».

В армии Судана обвинения отвергли, заявив, что удары по штабам дипмиссий не наносили, подчеркнув, что атакуют только районы, где «присутствуют ополченцы Сил быстрого реагирования».

Фото: AP Photo/Marwan Ali

Речь идет о военизированной группировке, лидер которой Мухаммед Хамдан Дагло Хемедти не поделил власть с главой Суверенного совета Судана, де-факто руководителем правительственных войск Абдель Фаттахом аль-Бурханом.

В пресс-службе российского МИДа подчеркнули, что Москва решительно осуждает удар по резиденции посла ОАЭ в Хартуме и призывает к проведению тщательного расследования.

Помимо этого, как отметили в министерстве, Россия также вновь обращается к международно признанному руководству Судана в лице Высшего (Суверенного) совета и командованию Сил быстрого реагирования с настоятельной рекомендацией немедленно прекратить боевые действия и начать переговоры.

Противостояние продолжается

Обстановка в Судане накалилась весной 2023 года. Причиной этого стали разногласия между главнокомандующим суданскими вооруженными силами Абделем Фаттахом аль-Бурханом и лидером Сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагло. В результате начались боестолкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и столице страны Хартуме.

За 17 месяцев противостояния свыше 10 млн суданцев стали беженцами, еще свыше 20 тыс. человек погибли.

Аль-Бурхан не раз обвинял ОАЭ в поставках оружия СБР. По его словам, Абу-Даби идет на это ради получения выгодных контрактов на разведку геологических ресурсов Судана. В частности, якобы Эмираты добиваются концессий на добычу золота в стране.

Главнокомандующий суданскими вооруженными силами Абдель Фаттах аль-Бурхан Фото: REUTERS/Ibrahim Mohammed Ishak

Власти ОАЭ эти обвинения отвергают, заявляя, что через международные агентства и больницы лишь поставляют гуманитарную помощь Судану.

Абу-Даби призывает противоборствующие силы сесть за стол переговоров. Под началом США и Саудовской Аравии они начались, однако пока ни к чему не привели. Каждая из сторон стремится захватить как можно больше территорий, перед тем как начать диалог.

Аль-Бурхан на Генассамблее ООН выступил против участия в мирном процессе «стран или организаций, поддержавших войну». Конкретные государства он не назвал, однако речь шла об Абу-Даби, который хотел участвовать в мероприятиях по примирению суданцев.

Фото: AP Photo/Marwan Ali

По словам генерала, одно из условий переговоров — полный вывод из Хартума СБР. В настоящее время правительственные войска начали крупнейшее наступление на город, который с весны прошлого года находится в руках СБР.

За последние пару недель они явно продвинулись, захватив критически важные мосты, соединяющие два крупных города — Хартум и Омдурман, а также установив контроль над стратегическим районом Центрального рынка суданской столицы.

Что думают эксперты

Эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Никита Панин в беседе с «Известиями» заявил, что авиаудар по резиденции главы эмиратской дипломатической миссии в Хартуме вряд ли станет причиной радикальных изменений в отношениях между ОАЭ и Суданом.

— Однако это может негативно сказаться на перспективе начала реальных переговоров между конфликтующими сторонами. Ведь буквально неделю назад они заявляли, что понимают необходимость перемирия. Теперь же, возможно, риторика о том, что они будут продолжать двигаться в сторону переговоров, уйдет и конфликт будет затягиваться дальше, — уверен специалист.

Африканист добавил, что и ранее реальных перспектив конструктивного диалога не наблюдалось.

— Примечательно то, что в ОАЭ сделали акцент именно на материальном ущербе от удара, а не на жертвах. Кроме того, у Эмиратов есть проект по строительству порта в Судане, эффективность реализации которого зависит от исхода конфликта сторон, и потерять вложенные инвестиции для Абу-Даби было бы нежелательно, — считает политолог.

Лидер сил быстрого реагирования Мухаммед Хамдан Дагло Фото: AP Photo/Mahmoud Hjaj

Аналитик добавил, что в октябре прошлого года уже происходила подобная ситуация — тогда при обстреле пострадало посольство Эфиопии в Хартуме. В то время стороны также возложили ответственность друг на друга. Ключевым отличием стало то, что Эфиопия не является противостоящей в конфликте страной, подчеркнул Панин.

Востоковед, публицист, автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков в беседе с «Известиями» напомнил, что гражданская война в Судане уже давно перекинулась в залив.

— ОАЭ, как считается, оказывают поддержку Силам быстрого реагирования. У Ирана очень плотные контакты с суданской армией и вообще с суданским руководством, которое сейчас базируется в Порт-Судане. Были новости о том, что Иран поставляет беспилотники суданской армии, — отметил политолог.

Фото: AP Photo/Sam Mednick

По его словам, несмотря на видимое примирение стран залива, в частности Саудовской Аравии и Ирана, точки напряженности между государствами перекидываются в другие регионы. В частности, в Судан.

— Война там носит крайне кровавый характер, сопровождается масштабными гуманитарными катастрофами. Сотни тысяч беженцев, болезни, голод, насилие как метод ведения войны, — пояснил специалист.

Он добавил, что еще несколько месяцев назад в арабских СМИ российские неофициальные вооруженные формирования обвиняли в поддержке Сил быстрого реагирования.

— При этом в арабских СМИ неоднократно отмечалось, что в рядах суданской армии есть украинские военнослужащие и украинские военные советники. В последнее время российские власти плотно сотрудничают с суданским руководством, обсуждают различные экономические проекты, в том числе в сфере полезных ископаемых, — указал эксперт.

Фото: AP Photo/Hussein Malla

Онтиков подчеркнул, что российские чиновники периодически бывают в Порт-Судане и ведут переговоры с суданским руководством. Посольство России перебазировалось из Хартума в Порт-Судан, где находятся официальные суданские власти.

— Если Москва действительно плотно сотрудничает с суданской армией, такое едва ли возможно без условия со стороны России, чтобы украинских военнослужащих исключили из рядов суданской армии и отправили домой, — уверен политолог.

По его словам, в России пока не снимается с повестки дня вопрос получения пункта материально-технического обеспечения на Красном море.

— С этим предложением выступал еще прежний президент Судана, потом это притормозилось, а в последнее время суданская сторона заявляет, что процесс сдвинулся с мертвой точки. Сложно сказать, как будет развиваться ситуация. Заявление — одно, а реализация — другое, — отметил эксперт.

Фото: AP Photo/Marwan Ali

Востоковед подчеркнул, что Россия заинтересована в получении подобного рода структуры. Это позволит РФ, с одной стороны, застолбить свое присутствие в Красном море с выходом в Индийский океан, с другой — одно название «пункт материально-технического обеспечения» говорит о том, что Судан, судя по всему, рассматривается как восточные ворота вглубь Африки, уверен специалист.

Онтиков добавил, что у России очень плотные контакты и с ЦАР, Мали, Буркина-Фасо и рядом других государств.

— РФ заинтересована в том, чтобы заполучить ворота в разных частях Африки. Что касается самого конфликта, то он далек от завершения, — заключил эксперт.