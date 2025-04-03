Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Индонезии

В акватории Молуккского моря в Тихом океане у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом 2 марта сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (ESMC).

Уточняется, что очаг землетрясения залегал на глубине 37 км.

На расстоянии 163 км от бедствия находится город Тернате с населением более 100 тыс. человек. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

В тот же день землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Мьянмы. По данным ESMC, землетрясение произошло в 22:57 по местному времени (19:27 мск). Эпицентр располагался на расстоянии 154 км к югу от города Янгона, где проживают более 4,4 млн человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.