В Великобритании пообещали спокойно принять введение новых пошлин со стороны США

Министр внешней торговли и председатель Торгового совета Великобритании Джонатан Рейнольдс пообещал «сохранять спокойствие» на фоне введения новых пошлин в размере 10% со стороны США. Для смягчения их последствий Лондон планирует заключить экономическое соглашение с Вашингтоном, сообщает 3 апреля Reuters.

«США — наш ближайший союзник, поэтому наш подход — сохранять спокойствие и приверженность заключению этой сделки, которая, как мы надеемся, смягчит последствия того, о чем было объявлено сегодня», — приводит агентство слова Рейнольдса.

Чиновник отметил, что Великобритания «не будет медлить» с действиями на этот счет и планирует использовать имеющиеся инструменты для продвижения к заключению соглашения.

Днем ранее, 2 апреля, президент США Дональд Трамп сообщил о введении взаимных торговых пошлин для всех стран мира. Он отметил, что полученная прибыль будет использована для погашения государственного долга, снижения налогов для американских граждан.

26 марта Трамп анонсировал введение в США 25-процентных пошлин на все легковые автомобили и грузовики, произведенные за пределами страны. Он уточнил, что данные меры вступают в силу 2 апреля и добавятся к уже существующим. По оценкам Белого дома, будет собрано примерно $100 млрд ежегодных пошлин.