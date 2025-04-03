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В ВС РФ начали создавать отделения аграрных дронов

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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В службах БПЛА батальонов начали формировать отделения аграрных дронов, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.

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В них входят многоцелевые коптеры, изначально создаваемые для сельхозработ, аналоги известной украинской «Бабы-яги». Их применяют для обеспечения штурмовых действий. Они разрушают укрепления опорных пунктов сбросами боеприпасов, а также уничтожают технику. Кроме того, они могут проводить дистанционное минирование, перекрывая пути отхода противнику.

Сельскохозяйственные беспилотники могут применять самые разные боеприпасы: минометные мины, гранатометные выстрелы, кумулятивные гранаты, противотанковые мины и другие.

«Это эффективное решение. Условно такие дроны называются аграрными, но, по сути, под эту классификацию подпадают дроны с определенной грузоподъемностью. Как правило, это восьмироторные аппараты — октокоптеры. Они могут нести до нескольких противотанковых мин или сопоставимых боеприпасов. При применении с нашей стороны и противником такие аппараты хорошо себя зарекомендовали», — рассказал «Известиям» председатель общественной организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов.

Крупные дроны, которые могут нести много поражающих элементов или небольших БПЛА, — перспективное направление, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

«Преимущество такого беспилотника в том, что он может нести большое количество полезной нагрузки, будь то боеприпасы или дополнительные дроны, для которых он будет выполнять роль ретранслятора. Не входя в зону действия ПВО, он может отправлять беспилотники на выполнение боевых задач. Сейчас это направление БПЛА в войсках совершенствуется, ищется перечень аппаратов, которые будут серийными и войдут в состав нового вида вооруженных сил», — рассказал он «Известиям».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вечерний дрон: в войсках появились отделения аграрных БПЛА

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