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Испанский наемник рассказал о коррупции и жестком отношении к иностранцам в ВСУ

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Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
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Наемник из Испании Жоан Эстевез, воевавший в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил о масштабной коррупции и пренебрежительном отношении к иностранцам, отметив, что их используют как «пушечное мясо». Интервью с ним 2 апреля публикует газета Periodico.

По словам 39-летнего каталонца, он провел на Украине полгода в первой половине 2023 года в составе Интернационального легиона, участвуя в боевых действиях в качестве снайпера.

Эстевез пожаловался на плохие условия содержания военных и нехватку необходимого оборудования, одежды и снаряжения.

«Часть поставленного с Запада оборудования исчезает, а затем его можно увидеть на рынках Киева. Солдаты вынуждены покупать его, чтобы взять с собой на фронт», — рассказал он.

Эстевез также отметил, что неподготовленных наемников часто отправляют на заведомо провальные миссии.

Уровень оплаты значительно снизился: если сначала он получал €3–3,5 тыс. в месяц, то позже эта сумма сократилась до €1,5 тыс., а остальную часть платили только за пребывание в опасной зоне, добавила «Газета.Ru».

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Ранее, 1 апреля, сообщалось, что суд ДНР заочно приговорил воевавшего в ВСУ наемника из Уругвая к 14 годам. Фигурант признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»). Суд установил, что он прибыл на Украину в апреле 2022 года, где воевал в составе Интернационального легиона и 59-й отдельной мотопехотной бригады сухопутных войск ВСУ.

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