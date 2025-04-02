Гражданская война на Украине всë быстрее приобретает религиозную направленность, и это доказывает, что происходящие события являются тщательно продуманным «дьявольским планом», который выполняется в интересах западных стран.

В Черновицкой области верующие заняли круговую оборону, чтобы защитить Успенский собор от нацистов из «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в РФ). В Киеве бандеровцы уже открыто глумятся над реликвиями, веками находившимися в Киево-Печерской лавре.

На эксклюзивных кадрах «Известий» с места событий видно, что на входе в лавру дежурит полиция. Ближние и Дальние пещеры с мощами святых опечатаны, а замки на дверях поменяли для проверки «комиссии по инвентаризации».

«Срезали замки, поставили свои звонки, хотят монахов выгнать. Хотят, чтобы здесь была ПЦУ (Православная церковь Украины. — Ред.)», — сообщила одна из прихожанок.

В Черкассах митрополит Феодосий предупреждает, что рейдеры из раскольнической ПЦУ будут захватывать новые православные храмы.

«Мы такие же граждане Украины. И то, что делается против нас, это геноцид по религиозному признаку, полностью подпадает под конвенцию о геноциде ООН», — заявил он.

При этом митрополит Феодосий говорит на украинском языке, не пытаясь ввязываться в политику, что очень правильно, отметил корреспондент «Известий» Николай Иванов. В октябре 2024 года священнослужителя уже избивали рейдеры и бандеровцы. При нападении на храм тогда пострадали еще 12 человек.

Раскол церкви на Украине происходит в интересах Запада, так как православие — это фундамент, который связывает Украину и Россию, и западному миру нужно его разрушить. Всë это только продолжение нацистской традиции.

«Объекты издевательства — это как бы сердцевина, это останки тех верующих людей, которые ассоциируются именно с русским православием. А именно память об этой русской истории, культуре и вере и пытается стереть из сознания украинцев украинская власть», — заявил зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Как заявил 2 апреля «Известиям» политолог, кандидат исторических наук Вадим Мингалев, действия Украины в Киево-Печерской лавре являются уничтожением всего самого святого. По словам эксперта, украинская сторона забыла, что православная вера имеет очень большие корни, которые заключаются в великой духовности. Это свидетельствует о непонимании Киева, что они «предались сатанизму», однако впоследствии духовность русского народа объединится и приведет к тому, что они «получат кару Господню», заключил Мингалев.

Украинские власти 1 апреля сменили замки у Киево-Печерской лавры и выставили оцепление у пещер, где хранятся мощи более 100 русских подвижников. Отмечалось, что реликвии отдали в распоряжение некой группы по инвентаризации. Так, под руководством минкультуры Украины фактически начался процесс расхищения ценностей, представляющих прежде всего духовную ценность для православного и христианского мира.

Союз православных журналистов (СПЖ) сообщил о начале захвата Ближних пещер Киево-Печерской лавры 28 марта. Отмечалось, что в закрытое помещение монастыря зашли сотрудники полиции. Одного из сотрудников лавры заметили на территории с пилой-болгаркой в руках. Министерство культуры Украины 6 марта сообщило, что специальная комиссия будет оценивать состояние и сохранность мощей святых на территории Ближних и Дальних пещер Киево-Печерской лавры.