Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поручил обязать банки возвращать украденные деньги в случае взлома приложения
Мир
Нетаньяху сообщил о захвате дополнительной территории в секторе Газа
Мир
В ОБСЕ назвали поджог могилы Федорчака оскорблением памяти журналиста
Мир
РФ и Иран подтвердили курс на поиск переговорных решений по ядерной программе
Мир
Президент Грузии подписал аналогичный американскому закон об иноагентах
Общество
ФАС рекомендовала регионам РФ активнее заключать ценовые соглашения по мясу
Общество
Синоптик спрогнозировал понижение ночных температур на выходных в Москве
Мир
СМИ заявили о потере Японией до 1,75 трлн иен от пошлин США на импортные автомобили
Мир
Адвокат Гуцул заявил о намерении обратиться с жалобой на ее арест в ЕСПЧ
Мир
Актер из «Трех мушкетеров» Алоис Швеглик умер в возрасте 85 лет
Общество
В России могут запустить нацпроект по электроэнергетике
Мир
В Азербайджане признали непригодными более 136 т мясной продукции с Украины
Мир
Еврокомиссар заявил о невозможности ни для одной страны ЕС противостоять РФ в одиночку
Экономика
ЦБ заявил о рисках замедления роста мировой экономики из-за пошлин США
Политика
Россия и Литва прекратили соглашение о таможенном сотрудничестве
Общество
Глава Кореневского района Курской области ушла в отставку
Экономика
Депутат Харченко призвала возвращать родителям 20% от стоимости путевок для детей
Сюжет:

В РПЦ заявили о расколе ПЦУ на Украине и захвате лавры в интересах Запада

Кипшидзе: объекты издевательства на Украине — сторонники русского православия
0
EN
Фото: Global Look Press
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Гражданская война на Украине всë быстрее приобретает религиозную направленность, и это доказывает, что происходящие события являются тщательно продуманным «дьявольским планом», который выполняется в интересах западных стран.

В Черновицкой области верующие заняли круговую оборону, чтобы защитить Успенский собор от нацистов из «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в РФ). В Киеве бандеровцы уже открыто глумятся над реликвиями, веками находившимися в Киево-Печерской лавре.

На эксклюзивных кадрах «Известий» с места событий видно, что на входе в лавру дежурит полиция. Ближние и Дальние пещеры с мощами святых опечатаны, а замки на дверях поменяли для проверки «комиссии по инвентаризации».

«Срезали замки, поставили свои звонки, хотят монахов выгнать. Хотят, чтобы здесь была ПЦУ (Православная церковь Украины. — Ред.)», — сообщила одна из прихожанок.

В Черкассах митрополит Феодосий предупреждает, что рейдеры из раскольнической ПЦУ будут захватывать новые православные храмы.

«Мы такие же граждане Украины. И то, что делается против нас, это геноцид по религиозному признаку, полностью подпадает под конвенцию о геноциде ООН», — заявил он.

При этом митрополит Феодосий говорит на украинском языке, не пытаясь ввязываться в политику, что очень правильно, отметил корреспондент «Известий» Николай Иванов. В октябре 2024 года священнослужителя уже избивали рейдеры и бандеровцы. При нападении на храм тогда пострадали еще 12 человек.

Раскол церкви на Украине происходит в интересах Запада, так как православие — это фундамент, который связывает Украину и Россию, и западному миру нужно его разрушить. Всë это только продолжение нацистской традиции.

«Объекты издевательства — это как бы сердцевина, это останки тех верующих людей, которые ассоциируются именно с русским православием. А именно память об этой русской истории, культуре и вере и пытается стереть из сознания украинцев украинская власть», — заявил зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

На Украине захвачены пещеры Киево-Печерской лавры. Что нужно знать

Как заявил 2 апреля «Известиям» политолог, кандидат исторических наук Вадим Мингалев, действия Украины в Киево-Печерской лавре являются уничтожением всего самого святого. По словам эксперта, украинская сторона забыла, что православная вера имеет очень большие корни, которые заключаются в великой духовности. Это свидетельствует о непонимании Киева, что они «предались сатанизму», однако впоследствии духовность русского народа объединится и приведет к тому, что они «получат кару Господню», заключил Мингалев.

Украинские власти 1 апреля сменили замки у Киево-Печерской лавры и выставили оцепление у пещер, где хранятся мощи более 100 русских подвижников. Отмечалось, что реликвии отдали в распоряжение некой группы по инвентаризации. Так, под руководством минкультуры Украины фактически начался процесс расхищения ценностей, представляющих прежде всего духовную ценность для православного и христианского мира.

Союз православных журналистов (СПЖ) сообщил о начале захвата Ближних пещер Киево-Печерской лавры 28 марта. Отмечалось, что в закрытое помещение монастыря зашли сотрудники полиции. Одного из сотрудников лавры заметили на территории с пилой-болгаркой в руках. Министерство культуры Украины 6 марта сообщило, что специальная комиссия будет оценивать состояние и сохранность мощей святых на территории Ближних и Дальних пещер Киево-Печерской лавры.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025