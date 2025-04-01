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Верующих на Украине лишили доступа к мощам Киево-Печерской лавры

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Фото: Global Look Press/Bai Xueqi
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Украинские власти сменили замки у Киево-Печерской лавры и выставили оцепление у пещер, где хранятся мощи более 100 русских подвижников, среди которых преподобные Нестор Печерский и Илья Муромец. Как сообщают 1 апреля «Известия», попасть в лавру не могут ни верующие, ни ее братия.

Отмечается, что находящиеся там реликвии отдали в распоряжении некой группы по инвентаризации. Для того чтобы якобы установить научную ценность останков, в пещеры под прикрытием представителей силовых структур вошли климатологи, анатомы и даже ветеринары.

Таким образом, под руководством минкультуры Украины фактически начался процесс расхищения ценностей, представляющих не просто материальную, а прежде всего духовную ценность для всего православного и христианского мира.

Вывозить святыни из Киево-Печерской лавры власти начали три года назад, переправляя их в неизвестном направлении в западные страны. Теперь они перешли к новому этапу ее планомерного разграбления и уничтожения.

Болгаркой по кресту: Киево-Печерскую лавру лишили доступа к пещерам
В дальнейших планах ДНК-тесты святых мощей

Ведущий научный сотрудник Института стран Содружества Независимых Государств (СНГ), политолог Александр Дудчак в беседе с «Известиями» 1 апреля заявил, что действия украинских властей, которые начали проводить инвентаризацию в Киево-Печерской лавре и стали пересчитывать мощи святых, указывают на то, что они утратили веру в Бога и пошли по пути сатанизма. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и его помощники сознательно разрушают церковь.

В свою очередь замдиректора Центра регионального сотрудничества Московского педагогического государственного университета (МПГУ), кандидат исторических наук, доцент Сергей Засорин заявил «Известиям», что целью рейдов в пещерах Киево-Печерской лавры является стремление прикарманить бесценные реликвии.

Союз православных журналистов (СПЖ) сообщил о начале захвата Ближних пещер Киево-Печерской лавры 28 марта. Отмечалось, что в закрытое помещение монастыря зашли сотрудники полиции. Одного из сотрудников лавры заметили на территории с пилой болгаркой в руках. Министерство культуры Украины 6 марта сообщило, что специальная комиссия будет оценивать состояние и сохранность мощей святых на территории Ближних и Дальних пещер Киево-Печерской лавры.

5 апреля в 18:00 на телеканале РЕН ТВ выйдет посвященный ситуации с Киево-Печерской лаврой фильм «Осквернители гробниц: 5 предвестников катастрофы».

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