Один из ледников архипелага Шпицберген может полностью растаять через 30 лет
Ледник Альдегонда архипелага Шпицберген может полностью растаять через 30 лет. Об этом 2 апреля сообщил научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), кандидат географических наук Антон Терехов.
«Темпы таяния ледников очень высокие. При сохранении текущей динамики потери массы, наш реперный ледник Альдегонда в окрестностях поселка Баренцбург, имеющий среднюю толщину около 80 м, может полностью исчезнуть через 30 лет. Буквально на наших глазах», — рассказал Терехов, его слова приводятся на сайте института.
Ученые ААНИИ узнали, что в последние пять лет ледники юго-западной части архипелага теряют слой в почти 2,5 м льда ежегодно, и Шпицберген находится в эпицентре современного изменения климата. По данным специалистов, в последний раз подобное таяние ледников архипелага наблюдалось порядка 4 тыс. лет назад, когда еще не вымерли последние мамонты.
В учреждении уточнили, что отступление ледников Шпицбергена окажет влияние на режим рек, динамику многолетней мерзлоты и попадание питательных и взвешенных веществ в акватории заливов, а также изменит объем пресноводного стока.
Всемирная метеорологическая организация (ВМО) — метеорологический орган ООН — сообщила 18 марта, что рекордные уровни высокой температуры в 2024 году ускорили таяние ледников и морского льда. Это привело к повышению уровня моря и приближению мира к ключевому порогу потепления. Уточняется, что на глобальное повышение температуры в прошлом году могли повлиять и другие факторы, включая изменения в солнечном цикле, мощное извержение вулкана и уменьшение количества охлаждающих аэрозолей.