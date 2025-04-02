ФАС рекомендовала регионам РФ активнее заключать ценовые соглашения по мясу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) порекомендовала регионам активнее заключать ценовые соглашения по мясу, так как эта мера поможет стабилизировать цены на социально значимые продукты, о чем 2 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

«Речь идет о временных ценовых соглашениях, предусмотренных постановлением Правительства РФ №662. Региональные власти могут в случае необходимости в текущих условиях заключать их с хозяйствующими субъектами: поставщиками, производителями и организациями торговли», — указано на сайте ФАС.

Согласно данным службы, на март текущего года ценовые соглашения по баранине заключены в 16 регионах страны, по говядине — в 24 областях, по свинине — в 25. Такую практику нужно распространять и на другие регионы России.

При этом в других направлениях торговли власти регионов тоже принимают похожие меры для стабилизации цен. Так, в 50 регионах РФ заключены соглашения по различным товарам с 14 194 хозяйствующими субъектами. В их число входит 159 производителей, 29 оптовых поставщиков и 14 006 организаций розничной торговли. Отмечается, что там, где действуют соглашения, замечен положительный эффект, по сравнению с динамикой цен в регионах, где такие документы отсутствуют.

26 марта также сообщалось, что ФАС усилит контроль за образованием цен на хлеб недолгого хранения, для этого было направлено поручение в территориальные органы. Производителей, имеющих значительную долю от продаж данного продукта, выявили в 82 регионах. Территориальные управления ФАС России проведут анализ обоснованности установленных ими оптово-отпускных цен.

В этот же день премьер-министр России Михаил Мишустин назвал наценки посредников одним из главных факторов роста цен на продукты. Глава правительства также заявил о важности более активного повышения уровня контроля.