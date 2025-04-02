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ФАС рекомендовала регионам РФ активнее заключать ценовые соглашения по мясу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) порекомендовала регионам активнее заключать ценовые соглашения по мясу, так как эта мера поможет стабилизировать цены на социально значимые продукты, о чем 2 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

«Речь идет о временных ценовых соглашениях, предусмотренных постановлением Правительства РФ №662. Региональные власти могут в случае необходимости в текущих условиях заключать их с хозяйствующими субъектами: поставщиками, производителями и организациями торговли», — указано на сайте ФАС.

Согласно данным службы, на март текущего года ценовые соглашения по баранине заключены в 16 регионах страны, по говядине — в 24 областях, по свинине — в 25. Такую практику нужно распространять и на другие регионы России.

При этом в других направлениях торговли власти регионов тоже принимают похожие меры для стабилизации цен. Так, в 50 регионах РФ заключены соглашения по различным товарам с 14 194 хозяйствующими субъектами. В их число входит 159 производителей, 29 оптовых поставщиков и 14 006 организаций розничной торговли. Отмечается, что там, где действуют соглашения, замечен положительный эффект, по сравнению с динамикой цен в регионах, где такие документы отсутствуют.

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26 марта также сообщалось, что ФАС усилит контроль за образованием цен на хлеб недолгого хранения, для этого было направлено поручение в территориальные органы. Производителей, имеющих значительную долю от продаж данного продукта, выявили в 82 регионах. Территориальные управления ФАС России проведут анализ обоснованности установленных ими оптово-отпускных цен.

В этот же день премьер-министр России Михаил Мишустин назвал наценки посредников одним из главных факторов роста цен на продукты. Глава правительства также заявил о важности более активного повышения уровня контроля.

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