СМИ заявили о потере Японией до 1,75 трлн иен от пошлин США на импортные автомобили
Введение США дополнительных пошлин на импортные автомобили в размере 25% может привести к потерям для экономики Японии до 1,75 трлн иен ($11,74 млрд). Об этом 2 апреля сообщает телеканал NHK со ссылкой на расчеты компании SMBC Nikko Securities Inc.
Эксперты компании учли не только влияние на автопром Японии, но и на смежные отрасли. По данным министерства финансов Японии, общий объем экспорта из страны в США в 2024 году составил 21,29 трлн иен ($142 млрд), что стало самым высоким показателем среди всех торговых партнеров. Экспорт автомобилей при этом составил 6,264 трлн иен, что является 28,3% от общей суммы.
Пошлины, в свою очередь, затронут крупнейших японских автопроизводителей: Toyota, Honda, Nissan. Снижение экспорта может привести к сокращению рабочих мест и инвестиций в отрасли, добавила «Газета.Ru».
26 марта президент США Дональд Трамп анонсировал введение в США 25-процентных пошлин на все легковые автомобили и грузовики, произведенные за пределами страны. Он уточнил, что данные меры вступают в силу 2 апреля и добавятся к уже существующим. По оценкам Белого дома, будет собрано примерно $100 млрд ежегодных пошлин.