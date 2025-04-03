Психолог рассказала о влиянии социальных сетей на психическое здоровье

На возникновение депрессии может повлиять использование социальных сетей. Психолог Галина Губанова рассказала «Известиям» 3 апреля, как виртуальная жизнь влияет на психическое здоровье.

«Люди с завышенными требованиями к себе и перфекционизмом находятся в группе риска. Желание стать лучше является мотивацией, но при перфекционизме восприятие успеха полярно: «всё или ничего». Планка высока, логика: «Если я не смог, то я ничтожен». Человек сравнивает себя с невероятными успехами популярных блогеров, социальные сети становятся воронкой, куда проваливаются все достижения», — отметила она.

По ее словам, болезненная история для многих — сравнение себя с «идеальными» изображениями в виртуальном мире. Человек испытывает боль, зависть и горечь, окружает себя подобным контентом, усиливая негативные мысли. При этом для некоторых людей основная задача — показать свою успешную жизнь, чтобы все увидели это. Увлеченность «лучшей версией себя» может привести к негативным последствиям.

В то же время психолог уточнила, что для некоторых пользователей жизнь в Сети становится важнее реального мира.

«Чем больше мы погружаемся в социальные сети, тем меньше заботимся о происходящем вокруг. В приоритете ответы на сообщения и беспокойство о том, почему нас нет на фотографиях. В виртуальном мире мы заменяем настоящие эмоции «дешевым дофамином», а иллюзия чужой жизни усугубляет ощущение изоляции», — объяснила она.

Эксперт добавила, что погружение в соцсети отрывает человека от реальности, однако и в виртуальном мире он не чувствует себя полноправным. Рост депрессии связан с менее эмоциональными связями в Сети, что делает их непрочными. Однако людям, в силу обстоятельств отрезанных от общества, — например, как было в пандемию — интернет и общение в соцсетях дают ощущение вовлеченности, помогая справиться с одиночеством.

«Погружение в соцсети заменяет молодым людям реальную активность, получение знаний и развитие талантов, радость и удовлетворение от собственных результатов, укрепляющих уверенность в себе. Наблюдение за чужой жизнью не приносит удовлетворения, сравнимого с освоением нового инструмента или выполнением трюка на скейтборде. Занимательный рилс вызывает кратковременное поступление дофамина, возникает зависимость, но удовлетворения не происходит, что может привести к депрессии», — сказала Губанова.

Кроме того, психолог рассказала о думскроллинге — бесконтрольном и долгом чтении ленты с плохими новостями, вызывающем стресс и погружающим в тревожность. Люди с повышенной тревожностью часто попадают в этот водоворот, создавая иллюзию контроля над ситуацией, но на самом деле усиливая тревогу.

Людям с депрессивным состоянием эксперт рекомендовала пройти опросник «Шкала депрессии Бека», чтобы разобраться в себе.

«Ограничьте время, которое проводите в социальных сетях. Установите будильник и фиксируйте время, проведенное в интернете. Поначалу вам может быть сложно, но со временем вы сможете заставить себя откладывать телефон», — рекомендовала она.

Также следует переключаться на другие занятия. В случае серьезных проблем стоит обратиться к врачу для диагностики депрессивного расстройства.

Ранее, 31 марта, сообщалось, что более половины россиян чувствуют признаки выгорания или депрессии на работе (56%). Об этом говорится в результатах опроса аналитиков сервиса коммуникаций «Контур.Толк». При этом 20% респондентов думают, что справиться с тяжелым моральным состоянием мог бы помочь психолог, а еще 5% уже прорабатывают со специалистом свои проблемы.