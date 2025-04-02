Эксперт не исключил очередной газовый кризис в Европе

Европа может столкнуться с новым газовым кризисом из-за низкого уровня запасов, геополитических сложностей и конкуренции за поставки сниженного природного газа (СПГ). Об этом рассказал «Известиям» 2 апреля замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев.

Ранее в этот день агентство Bloomberg сообщило о том, что сезонное снижение спроса весной и летом обычно удешевляет газ, позволяя компаниям пополнять хранилища. Однако после минувшей зимы запасы оказались низкими, а прекращение поставок из России вынуждает Европу платить за газ повышенную цену.

«Действительно, сейчас мы наблюдаем на европейском газовом рынке достаточно непростую ситуацию. К концу зимы — началу весны видим, что только треть подземных хранилищ заполнена. Если сравнить с прошлым годом, то около половины газа еще оставалось в хранилищах», — отметил Гулиев.

По его словам, текущие цены на газ не способствуют активному пополнению запасов. Кроме того, в прошлом году ЕС компенсировал дефицит за счет роста импорта российского СПГ, но сейчас Брюссель стремится снизить зависимость от российских поставок.

«Брюссель ожидал более тесной координации с Вашингтоном, но сейчас контакты идут скорее на двустороннем уровне», — пояснил эксперт.

Он добавил, что Европе придется конкурировать с азиатскими странами за американский СПГ, что может привести к дополнительным надбавкам к цене.

«Ситуация в дальнейшем будет непростой. Хотя резкого роста цен пока не ожидается, не исключено, что Европа может погрязнуть в очередной газовой кризис», — подытожил Гулиев.

Ранее, 17 марта, эксперт и преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе «Известиями» предрек рост цен на газ в Европе в случае отказа от российского СПГ. По его словам, отказ Европы от российского сжиженного природного газа (СПГ) может привести к значительному росту цен на энергоносители и осложнить ситуацию на европейском рынке.