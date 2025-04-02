В Москве после травли насекомых в подъезде госпитализирована пятилетняя девочка
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- В Москве после травли насекомых в подъезде госпитализирована пятилетняя девочка
Пятилетнюю девочку доставили в больницу в Москве после травли насекомых в подъезде. Об этом 2 апреля сообщил источник «Известий».
«1 апреля ребенок поступил в клинику с подозрением на острое ингаляционное отравление. Со слов папы, в подъезде в этот день пахло отравой от насекомых», — рассказал собеседник, добавив, что позже девочку отпустили домой.
Также пострадала ее сестра. Ее отвезли в больницу с подозрением на острую интоксикацию.
Проводится проверка.
В инфекционную больницу Ставрополя 26 марта были госпитализированы восемь подростков из воронежского футбольного клуба. По информации минздрава, подростки прибыли на детский футбольный турнир в Ставрополь. В тот же день Следственный комитет (СК) России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по факту отравления детей.