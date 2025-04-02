Праздник «Алые паруса» стал победителем премии «Событие года»

Праздник выпускников «Алые паруса» признан абсолютным победителем XIII ежегодной национальной премии «Событие года». Церемония награждения прошла в театре имени Владимира Маяковского.

Праздник получил награду в номинации «Лучшая режиссура и постановка мероприятия» в категории «Новаторское решение года». Эта премия подчеркивает высокий уровень организации и творческого подхода команды.

Организаторы «Алых парусов» каждый раз хотят удивить выпускников и зрителей, поэтому они используют инновационные подходы и современные технологии. Так, в 2024 году было использовано множество техники, подъемных устройств, платформ и подвесных механизмов, парящих в воздухе декораций и сложных арт-объектов. Тогда в акватории Невы на 10 локациях развернулось водно-пиротехническое шоу.

Кроме того, пристальное внимание было уделено световым элементам концерта. Зрители видели синхронизацию компьютерной графики на светодиодных панелях и физические эффекты лучей.

Кульминацией праздника стало появление белоснежного брига «Россия» с алыми парусами. В финале праздника на корабле раскрылся кристалл, который символизировал истинную любовь. Всё это происходило под песню «Нас миллионы».

Пятый канал бессменно обеспечивает прямую телевизионную трансляцию праздника. Несколько лет подряд команда «Пятого» является также и организатором красочного водно-пиротехнического шоу. В 2024 году праздник увидело рекордное количество зрителей — почти 37 млн человек по всему миру. Трансляция водно-пиротехнического шоу в прямом эфире «Пятого» заняла первое место федерального эфира в ключевой аудитории канала «Все 25–59». Доля составила 11,4%. Весь праздник посмотрело 7,7% телезрителей страны в той же возрастной аудитории. Это рекордный показатель за последние 17 лет.

Телевизионная аудитория праздника по России и странам СНГ достигла 25,5 млн человек. «Пятый» также вел онлайн-трансляцию легендарного выпускного на своем сайте и в официальных аккаунтах в социальных сетях. В 2024 году шоу в Сети посмотрело 11,3 млн человек, что почти на 12% больше, чем в 2023 году.

20 марта губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что организаторы начали подготовку к ежегодному празднику выпускников «Алые паруса», дата торжества назначена на 28 июня.

В 2024 году праздник выпускников проходил в юбилейный, 20-й раз после возобновления традиции празднования. В ночь на 29 июня масштабное и долгожданное событие посетили тысячи выпускников со всей России. Праздник был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.