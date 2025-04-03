Эксперт назвал главные ошибки владельцев собак

Большинство проблем в поведении домашних питомцев связано не с самими животными, а с неправильными действиями их хозяев. Для владельцев животных также существуют запреты, которые они должны соблюдать. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев 3 апреля рассказал «Известиям» о типичных ошибках владельцев собак и дал рекомендации по их исправлению.

Эксперт отметил, что многие владельцы допускают непоследовательность в воспитании, разрешая сегодня то, что запрещали вчера, или хаотично раздавая лакомства без причины. Такой подход сбивает животное с толку и приводит к проблемам с послушанием.

«Вчера собака получила лакомство за выполнение команды, сегодня поощрение дается без причины. Такая непоследовательность вызывает путаницу у питомца, и ему сложно понять, каких действий от него ожидает человек», — объяснил кинолог.

Еще одна распространенная ошибка — привычка подкармливать питомца со своего стола. По словам Голубева, это не только провоцирует попрошайничество, но и может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая ожирение.

Эксперт обратил внимание: многие владельцы до сих пор уверены, что собаку необходимо держать в строгости и подчинении. Однако такой подход, основанный на криках и тем более физических наказаниях, создает в доме атмосферу постоянного стресса. В результате питомец начинает ассоциировать хозяина не с любовью и доверием, а с болью и негативом, и он может даже впасть в депрессию.

При этом эксперт предупредил, что чрезмерная вседозволенность не менее вредна: когда собаке разрешено всё, она перестает признавать авторитет хозяина.

Самой серьезной ошибкой Голубев назвал отсутствие эмоциональной связи между хозяином и питомцем. Собака тонко чувствует равнодушие владельца, что негативно сказывается на ее психологическом состоянии.

«Нельзя заводить собаку, если вы не готовы ее искренне любить, интересоваться ею, разделить ее относительно недолгую жизнь и уделять ей достаточно времени», — заявил специалист.

Ранее, 1 марта, специалист ветеринарного онлайн-сервиса «КотЗдоров» Жанна Каштанова рассказала «Известиям», как ухаживать за питомцем весной. По ее словам, не стоит резко менять уровень активности животного с приходом весны. Если питомец активен и готов к приключениям, можно постепенно увеличивать продолжительность и интенсивность прогулок. У спокойного и стеснительного животного резкое увеличение активности вызовет стресс.