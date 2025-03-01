Ветеринар дала советы по уходу за питомцем весной

Весна — это время, когда питомцы нуждаются в дополнительной поддержке, так как у них возникают сезонные потребности по здоровью. О том, на что стоит обратить внимание хозяевам домашних животных в этот период, 1 марта рассказала «Известиям» специалист ветеринарного онлайн-сервиса «КотЗдоров» Жанна Каштанова.

«Не стоит резко менять уровень активности животного с приходом весны. Если питомец активен и готов к приключениям, можно постепенно увеличивать продолжительность и интенсивность прогулок. У спокойного и стеснительного животного резкое увеличение активности вызовет стресс. В этом случае лучше отдать предпочтение легким играм, ласкам, предложить питомцу новые игрушки или лакомства с поиском, чтобы простимулировать его интерес и активизировать», — посоветовала эксперт.

Кроме того, Каштанова рекомендовала составить для домашнего животного сбалансированный рацион, но вводить изменения постепенно, в течение 7–10 дней, чтобы избежать проблем с пищеварением.

«Если питомец становится более активным, можно незначительно увеличить калорийность рациона. Также стоит добавить в рацион больше овощей или использовать специальные корма с высоким содержанием клетчатки для стимулирования пищеварения, что особенно важно после долгого периода ограниченной подвижности питомца на исходе зимы», — комментирует ветеринарный врач.

Она добавила, что с увеличением количества теплых дней и активности животному требуется потреблять большее количество питьевой воды.

«Добавление в рацион витаминов и минералов, важных для здоровья шерсти и кожи, таких как омега-3, витаминов А, Е, цинка и биотина может быть полезным для питомца в весенний период. Чтобы определить потребность, дозировку и подобрать правильный витаминный комплекс необходимо проконсультироваться с ветеринаром. Передозировка витаминов может быть опасна и привести к нежелательным последствиям для здоровья животного», — комментирует эксперт.

Кроме того, она напомнила, что стоит позаботиться о стерилизации животных, так как весна — время брачного периода. Собака может проявлять беспокойство, даже агрессию, что, по словам ветеринара, тесно связано с естественными циклами размножения у диких собак в природе. Для кошек в этот период характеры мяуканье, стремление к побегам, метки.

Хозяину следует держать под контролем этот процесс, например, своевременно позаботиться о том, чтобы обеспечить питомца необходимыми успокоительными препаратам, заключила она. По данным статистики продаж «Сбер Еаптеки», с которыми 1 марта ознакомились «Известия», соответствующие средства для животных покупали в 2024 году на 19% чаще, чем в 2023-м.

17 февраля доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко рассказала «Известиям» о влиянии питомцев на настроение людей. По ее словам, взаимодействие с питомцами способствует выработке гормонов счастья — серотонина и дофамина. Кроме того, поглаживание собаки или кошки снижает уровень кортизола, который вырабатывается при стрессе, отметила ветеринар.