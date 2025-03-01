Реклама
Прямой эфир
Общество
Стало известно об увольнении генерала Попова из ВС РФ
Армия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Спорт
Ничушкин забил первый гол в НХЛ в 2025 году и помог «Колорадо» обыграть «Миннесоту»
Происшествия
В Красноярском крае женщина насмерть подавилась блинами на праздновании Масленицы
Общество
На складе во Владимире ликвидировали открытое горение
Мир
Локомотив и 11 вагонов сошли с рельсов при столкновении с грузовиком в Казахстане
Мир
Украинский пленный рассказал о предложении ТЦК дать отсрочку за $10 тыс.
Мир
Захарова прокомментировала перепалку в Белом доме отрывком из «Собачьего сердца»
Армия
Российские военные уничтожили САУ «Акация» ВСУ в Харьковской области
Происшествия
В Марий Эл четыре человека пострадали при столкновении иномарок
Мир
CNN узнал о возможной смерти актера Хэкмена за девять дней до обнаружения тела
Происшествия
В Омске три человека пострадали при столкновении автобуса с двумя легковушками
Армия
Группировка войск «Север» ликвидировала до 90 боевиков ВСУ в зоне спецоперации
Общество
Россияне рассказали о желании сделать своих котов популярными
Армия
Бойцы Росгвардии ликвидировали группу разведчиков ВСУ в Харьковской области
Мир
Экс-министр иностранных дел Австрии Кнайсль заявила о победе России в СВО

Ветеринар дала советы по уходу за питомцем весной

Ветеринар Каштанова: резкое увеличение прогулок вызовет стресс животного
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Весна — это время, когда питомцы нуждаются в дополнительной поддержке, так как у них возникают сезонные потребности по здоровью. О том, на что стоит обратить внимание хозяевам домашних животных в этот период, 1 марта рассказала «Известиям» специалист ветеринарного онлайн-сервиса «КотЗдоров» Жанна Каштанова.

«Не стоит резко менять уровень активности животного с приходом весны. Если питомец активен и готов к приключениям, можно постепенно увеличивать продолжительность и интенсивность прогулок. У спокойного и стеснительного животного резкое увеличение активности вызовет стресс. В этом случае лучше отдать предпочтение легким играм, ласкам, предложить питомцу новые игрушки или лакомства с поиском, чтобы простимулировать его интерес и активизировать»,посоветовала эксперт.

Кроме того, Каштанова рекомендовала составить для домашнего животного сбалансированный рацион, но вводить изменения постепенно, в течение 7–10 дней, чтобы избежать проблем с пищеварением.

«Если питомец становится более активным, можно незначительно увеличить калорийность рациона. Также стоит добавить в рацион больше овощей или использовать специальные корма с высоким содержанием клетчатки для стимулирования пищеварения, что особенно важно после долгого периода ограниченной подвижности питомца на исходе зимы», — комментирует ветеринарный врач.

Она добавила, что с увеличением количества теплых дней и активности животному требуется потреблять большее количество питьевой воды.

Выйти в дренаж: ученые впервые пересадили искусственный мочеточник свинье
Когда новую хирургическую технологию испытают на людях

«Добавление в рацион витаминов и минералов, важных для здоровья шерсти и кожи, таких как омега-3, витаминов А, Е, цинка и биотина может быть полезным для питомца в весенний период. Чтобы определить потребность, дозировку и подобрать правильный витаминный комплекс необходимо проконсультироваться с ветеринаром. Передозировка витаминов может быть опасна и привести к нежелательным последствиям для здоровья животного», — комментирует эксперт.

Кроме того, она напомнила, что стоит позаботиться о стерилизации животных, так как весна — время брачного периода. Собака может проявлять беспокойство, даже агрессию, что, по словам ветеринара, тесно связано с естественными циклами размножения у диких собак в природе. Для кошек в этот период характеры мяуканье, стремление к побегам, метки.

Хозяину следует держать под контролем этот процесс, например, своевременно позаботиться о том, чтобы обеспечить питомца необходимыми успокоительными препаратам, заключила она. По данным статистики продаж «Сбер Еаптеки», с которыми 1 марта ознакомились «Известия», соответствующие средства для животных покупали в 2024 году на 19% чаще, чем в 2023-м.

17 февраля доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко рассказала «Известиям» о влиянии питомцев на настроение людей. По ее словам, взаимодействие с питомцами способствует выработке гормонов счастья — серотонина и дофамина. Кроме того, поглаживание собаки или кошки снижает уровень кортизола, который вырабатывается при стрессе, отметила ветеринар.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025