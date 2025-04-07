Самые красивые открытки и картинки с Благовещением Пресвятой Богородицы

Православные христиане 7 апреля празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы. Это один из главных двунадесятых и Богородичных праздников, который традиционно приходится на время Великого поста. В 2025 году дата выпадает на понедельник. Специально к торжеству «Известия» подготовили красивые открытки и поздравления, которыми можно поделиться в церковный праздник.

Красивые и старинные открытки с Благовещением Пресвятой Богородицы

Благовещение символизирует благую весть, которую архангел Гавриил принес Деве Марии о рождении Иисуса Христа. События этого дня описаны в Евангелии от Луки.

Там говорится, что Божий посланник явился к Богородице, когда она читала Священное Писание, и произнес: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою! Благословенна Ты между женами». Таким образом архангел сообщил о величайшей благодати — стать матерью Сына Божьего и Спасителя мира.

Сгенерировано нейросетью Открытка с Благовещением

С этого момента начинается евангельская история, которая быстро распространилась по всему миру. Сам праздник Благовещение начали отмечать еще древние христиане. Тогда он носил названия «Начало искупления», «Благовещение Ангела Марии» и другие. Свое сегодняшнее название — «Благовещение Пресвятой Богородицы» — он получил только в VII веке.

Фото: Getty Images Открытка с Благовещением

Праздник глубоко укоренился не только в церковных традициях, но и народных обрядах. В народе Благовещение считается особым днем, который ассоциируется с пробуждением природы, теплом и светом, приходящим вместе с весной.

Один из самых распространенных и красивых обычаев этого дня — печь фигурки птиц и выпускать в небо голубей, которые символизируют благодать Святого Духа. В старину также верили, что выпущенные на волю птицы являются ходатаями за человека перед Богом.

Сгенерировано нейросетью Открытка с Благовещением

Другая традиция праздника — делиться друга с другом радостью по случаю великого события. Верующие дарят друг другу памятные сувениры, образы Богородицы или икону «Благовещение», на которой отражена встреча Девы Марии и архангела Гавриила в Назарете.

Оригинальные прикольные картинки с Благовещением 7 апреля

Самый простой способ подчеркнуть важность торжества — отправить своим родным и друзьям красивые открытки с поздравлениями. Их можно бесплатно скачать в интернете или создать самим с помощью специальных приложений.

Обычно на поздравительных картинках на Благовещение изображают храмы и церкви, церковные свечи, белых голубей и события, послужившие основой праздника. Причем Богородица часто предстает с раскрытой книгой, а архангел Гавриил — со свитком в руках или цветком лилии, символом чистоты и непорочности.

Сгенерировано нейросетью Открытка с Благовещением

С Благовещением Пресвятой Богородицы: поздравления своими словами

Открытку можно сопроводить теплыми пожеланиями, поделившись радостью с друзьями и близкими. Вот несколько примеров, как поздравить с Благовещением в прозе своими словами:

«С Благовещеньем Пресвятой Богородицы! Именно в этот весенний день Пречистая Дева Мария узнала, что станет Богородицей и матерью Спасителя нашего, Иисуса Христа. Пусть же этот праздник подарит вам свет надежды, нескончаемую радость и исполнение всех желаний. Всего самого светлого и прекрасного!»

Сгенерировано нейросетью Открытка с Благовещением

«С Благовещением Пресвятой Богородицы, с праздником доброй надежды и светлой веры! Пусть этот день наполнит ваше сердце чувством радости, как когда-то завещал Деве Марии архангел Гавриил, сообщая ей важную весть о грядущем рождении Спасителя. И пусть каждый день приносит только благие новости и радостные события!»

«От всей души поздравляю с чудесным праздником Благовещения! В этот светлый праздник желаю отпустить всё плохое, впустив в сердце надежду, веру и любовь. Пусть ангел-хранитель сопровождает вас повсюду, оберегая от бед, а Пресвятая Богородица услышит все ваши молитвы».

Фото: Дмитрий Коротаев Открытка с Благовещением

«Поздравляю с большим христианским праздником — Благовещением Пресвятой Богородицы! Желаю, чтобы в вашей жизни было больше счастливых дней, искренних чувств, а вести были только добрые. Здоровья и счастья вам и вашим близким!»

«С Благовещением! Желаю вам добра, светлых помыслов, семейного счастья и благополучия. Пусть в вашей семье всегда царят мир, гармония и взаимопонимание, а все горести обходят дом стороной. Пусть Богородица одарит вас любовью, радостной, долгожданной весточкой и будет покровительницей во всех делах».

Сгенерировано нейросетью Открытка с Благовещением

«С праздником Благой вести, с Благовещением! Пусть Господь всегда пребывает с вами, и сила Всевышнего хранит вас от зла, болезней, зависти, горестей и несчастий. Желаю радости и благоденствия на долгие годы во славу Спасителя нашего, Иисуса Христа!»

«Поздравляю с Благовещением! Желаю в чистый, светлый праздник Пресвятой Богородицы наполниться миром и спокойствием! Пускай вера в чудное и прекрасное придает сил, духовной стойкости, принося счастье и благодать свыше. С праздником!»

Короткие стихи в православный праздник Благовещение Богородицы

Сюжет Благовещения можно отразить и в стихах, передав весь глубокий смысл праздника. Вот как это можно сделать:

«Благая весть пришла с небес,

Марии ангел вдруг явился,

Он известил ее о том,

Что скоро Божий сын родится.

Пути спасения начало

Нам праздник этот даровал,

Так пусть еще б вестей немало

Гавриил нам сообщал!»

Фото: Global Look Press/Илья Галахов Открытка с Благовещением

«Возвестил архангел Деве:

Радуйся, Мария, в чреве

Твоем зародится плод —

И миру явится Христос!

Событие это отмечая,

Я отдуши вам пожелаю

Только радостных вестей

И много преданных друзей».

Сгенерировано нейросетью Открытка с Благовещением

«Благоухала, расцветала

Много лет назад весна.

Пришла Марии весть благая,

Что Богом избрана она.

И Благовещенье справляют

Весною люди вновь и вновь,

И в сердце пусть не увядает

Весна, надежда и любовь».

Сгенерировано нейросетью Открытка с Благовещением

Ранее «Известия» рассказали, когда и как празднуют Благовещение западные христиане.