Хуситы сообщили об атаке на американский авианосец в Красном море
Йеменские хуситы в очередной раз атаковали американский авианосец USS Harry Truman в Красном море. Об этом 2 апреля заявил представитель шиитского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа в Telegram-канале.
«В ответ на американскую агрессию против нашей страны военно-морские, ракетные и беспилотные летательные аппараты наших вооруженных сил нанесли удар по вражеским военным кораблям в Красном море во главе с американским авианосцем Harry Truman», — гласит заявление.
Он уточнил, что атаки с использованием крылатых ракет и беспилотников продолжались «вплоть до момента оглашения настоящего заявления».
Сариа указал, что атаки нацелены на блокирование судоходства «вражеских» судов в Красном и Аравийском морях до тех пор, пока не будет остановлен конфликт в секторе Газа.
«Эти операции не прекратятся до тех пор, пока не прекратится агрессия против Газы и не будет снята блокада», — заявил он.
30 марта йеменские хуситы заявили о трех атаках на американский авианосец USS Harry Truman за 24 часа. Уточняется, что в операции участвовали ракетные войска, беспилотная авиация и военно-морские силы, которые использовали несколько крылатых ракет и беспилотников.