Украинским верующим закрыли доступ к мощам Киево-Печерской лавры

На Украине закрыли доступ к пещерам Киево-Печерской лавры, где хранятся мощи более 100 русских подвижников, и для монахов, и для прихожан. Как сообщают во вторник, 1 апреля, «Известия», украинские власти хотят проинспектировать реликвии.

Отмечается, что в спецкомиссию украинского минкульта, которая должна установить научную ценность останков, вошли климатологи, анатомы и даже биолог. Они вошли в пещеры под прикрытием представителей силовых структур.

«Есть в разных городах и монастырях мощи святых, но вот так чтобы более 100 сохранившихся почти в целости — это большая редкость», — объяснил протоиерей Владислав Цыпин.

Ведущий научный сотрудник Института стран Содружества Независимых Государств (СНГ), политолог Александр Дудчак заявил, что действия украинских властей, которые начали проводить «инвентаризацию» в Киево-Печерской лавре и стали пересчитывать мощи святых, указывают на то, что они утратили веру в Бога и пошли по пути сатанизма. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и его помощники сознательно разрушают церковь.

Вывозить святыни из Киево-Печерской лавры власти начали три года назад, переправляя их в неизвестном направлении в западные страны. Телеканал РЕН ТВ 5 апреля в 18:00 выпустит посвященный ситуации с Киево-Печерской лаврой фильм «Осквернители гробниц: 5 предвестников катастрофы».

Союз православных журналистов (СПЖ) сообщил о начале захвата Ближних пещер Киево-Печерской лавры 28 марта. Отмечалось, что в закрытое помещение монастыря зашли сотрудники полиции. Одного из сотрудников лавры заметили на территории с пилой «болгарка» в руках. Министерство культуры Украины 6 марта сообщило, что специальная комиссия будет оценивать состояние и сохранность мощей святых на территории Ближних и Дальних пещер Киево-Печерской лавры.