Политолог назвал сатанизмом действия властей Украины в Киево-Печерской лавре

Действия украинских властей, которые начали проводить инвентаризацию в Киево-Печерской лавре и стали пересчитывать мощи святых, указывают на то, что они утратили веру в Бога и пошли по пути сатанизма. Об этом 1 апреля заявил ведущий научный сотрудник Института стран Содружества Независимых Государств (СНГ), политолог Александр Дудчак в беседе с «Известиями».

«В первую очередь, что в головах у людей и в душах, если они лезут в лавру мощи пересчитывать. Сатанизм — это неофициальная, но основная, по-моему, религия нынешней власти [на Украине]. Это абсолютные сатанисты, что они Бога не боятся», — сказал он.

Политолог отметил, что президент Украины Владимир Зеленский и его помощники сознательно разрушают церковь и, похоже, даже делают это специально, осознавая последствия своих действий для самих себя, так как «дух бесовщины» просто прочно засел в их головах.

«Нематериальный мир настолько реален, особенно это понимают те, кто был в окопах, ну или те, кто ждал тех, кто был в окопах. А эти люди (киевские власти. — Ред.), они вообще ничего не боятся», — заявил Дудчак.

Эксперт добавил, что ему совершенно непонятно, для какой цели «лезть грязными лапами» в святые мощи, и неясно зачем и «какие образцы ДНК» оттуда брать. Последствия осквернения святынь будут крайне тяжелыми для киевского режима, который точно найдет проблемы на свою голову и, уже понятно, не продержится долго у власти, констатировал политолог.

Ранее в этот день Союз православных журналистов (СПЖ) сообщил, что сотрудники министерства культуры Украины во второй раз за пять дней пришли в пещеры Киево-Печерской лавры, чтобы вновь «инвентаризировать и определять историческую и научную ценность» святых мощей. Украинские силовики лишили братию лавры и верующих доступа к пещерам, где хранятся мощи святых, поменяв замки. Заповедник взят под охрану.

СПЖ сообщил о начале захвата Ближних пещер Киево-Печерской лавры 28 марта. Отмечалось, что в закрытое помещение монастыря зашли сотрудники полиции. Одного из сотрудников лавры заметили на территории с пилой-болгаркой в руках. Министерство культуры Украины 6 марта сообщило, что специальная комиссия будет оценивать состояние и сохранность мощей святых на территории Ближних и Дальних пещер Киево-Печерской лавры.

5 апреля в 18:00 на телеканале РЕН ТВ выйдет посвященный ситуации с Киево-Печерской лаврой фильм «Осквернители гробниц: 5 предвестников катастрофы».