Реклама
Прямой эфир
Мир
Восемь стран ОПЕК+ планируют в три раза увеличить добычу нефти в мае 2025 года
Мир
Макрон анонсировал ответ на пошлины США
Мир
Bloomberg заявило о максимальном падении доллара за 2,5 года из-за пошлин Трампа
Мир
Лавров сообщил о плане открыть посольство РФ в Нигере в 2025 году
Мир
Политолог спрогнозировал изменение отношений России со странами НАТО
Армия
Силы ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Курской и Белгородской областями
Мир
Швейцария решила не принимать контрмер против пошлин США
Общество
Судостроительный завод в Карелии возобновит работу после пожара
Экономика
Эксперт спрогнозировал замедление роста экономики США на фоне введения пошлин
Общество
СК возбудил дело после гибели шахтера в Свердловской области
Мир
В Белоруссии назвали учения «Запад-2025» показом оборонных возможностей
Политика
В МИД указали на неприемлемость угроз об ударах по ядерным объектам Ирана
Мир
Чернышенко заявил о солидарности России с Кубой по поводу санкций США
Мир
Во Франции назвали возможные потери из-за пошлин Трампа на алкоголь
Мир
Орбан объяснил выход Венгрии из МУС политизированностью организации
Мир
Президент Буркина-Фасо принял приглашение приехать в РФ на празднование Дня Победы
Мир
Власти Сирии признали вес России на Ближнем Востоке
Сюжет:

Политолог назвал сатанизмом действия властей Украины в Киево-Печерской лавре

Политолог Дудчак: действия Украины в Киево-Печерской лавре являются сатанизмом
0
EN
Фото: Global Look Press/Bai Xueqi
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Действия украинских властей, которые начали проводить инвентаризацию в Киево-Печерской лавре и стали пересчитывать мощи святых, указывают на то, что они утратили веру в Бога и пошли по пути сатанизма. Об этом 1 апреля заявил ведущий научный сотрудник Института стран Содружества Независимых Государств (СНГ), политолог Александр Дудчак в беседе с «Известиями».

«В первую очередь, что в головах у людей и в душах, если они лезут в лавру мощи пересчитывать. Сатанизм — это неофициальная, но основная, по-моему, религия нынешней власти [на Украине]. Это абсолютные сатанисты, что они Бога не боятся», — сказал он.

Политолог отметил, что президент Украины Владимир Зеленский и его помощники сознательно разрушают церковь и, похоже, даже делают это специально, осознавая последствия своих действий для самих себя, так как «дух бесовщины» просто прочно засел в их головах.

«Нематериальный мир настолько реален, особенно это понимают те, кто был в окопах, ну или те, кто ждал тех, кто был в окопах. А эти люди (киевские власти. — Ред.), они вообще ничего не боятся», — заявил Дудчак.

Эксперт добавил, что ему совершенно непонятно, для какой цели «лезть грязными лапами» в святые мощи, и неясно зачем и «какие образцы ДНК» оттуда брать. Последствия осквернения святынь будут крайне тяжелыми для киевского режима, который точно найдет проблемы на свою голову и, уже понятно, не продержится долго у власти, констатировал политолог.

Болгаркой по кресту: Киево-Печерскую лавру лишили доступа к пещерам
В дальнейших планах ДНК-тесты святых мощей

Ранее в этот день Союз православных журналистов (СПЖ) сообщил, что сотрудники министерства культуры Украины во второй раз за пять дней пришли в пещеры Киево-Печерской лавры, чтобы вновь «инвентаризировать и определять историческую и научную ценность» святых мощей. Украинские силовики лишили братию лавры и верующих доступа к пещерам, где хранятся мощи святых, поменяв замки. Заповедник взят под охрану.

СПЖ сообщил о начале захвата Ближних пещер Киево-Печерской лавры 28 марта. Отмечалось, что в закрытое помещение монастыря зашли сотрудники полиции. Одного из сотрудников лавры заметили на территории с пилой-болгаркой в руках. Министерство культуры Украины 6 марта сообщило, что специальная комиссия будет оценивать состояние и сохранность мощей святых на территории Ближних и Дальних пещер Киево-Печерской лавры.

5 апреля в 18:00 на телеканале РЕН ТВ выйдет посвященный ситуации с Киево-Печерской лаврой фильм «Осквернители гробниц: 5 предвестников катастрофы».

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025