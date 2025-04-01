Власти Швейцарии сообщили о росте стоимости замороженных активов России

Стоимость российских активов, замороженных в Швейцарии из-за экономических санкций против Москвы, выросла до 7,4 млрд швейцарских франков ($8,38 млрд). Об этом 1 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление правительства страны.

Год назад стоимость составляла 5,8 млрд франков. Согласно заявлению правительства, увеличение произошло за счет выявления и блокирования дополнительных средств.

Министерство экономики Швейцарии, в свою очередь, указало на продолжающееся уголовное расследование генпрокуратуры в отношении предполагаемых нарушений санкций и отмывания денег, на долю которых пришлось большинство новых заблокированных активов. Раскрывать детали в ведомстве отказались.

Власти уточнили, что замороженные активы РФ включают недвижимость, самолеты и произведения искусства.

Великобритания, Германия, Испания, Италия, Польша и Франция 31 марта выразили готовность ввести новые санкции против России из-за конфликта на Украине. В том числе государства выступили за сохранение замороженных российских активов до прекращения конфликта и компенсации ущерба украинской стороне.

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита «коалиции желающих» 27 марта заявил, что страны — участницы встречи единогласно решили, что время для отмены санкций против России еще не наступило. Он подчеркнул, что такая политика не сработает, пока на Украине не удастся установить мир.