Украинские СМИ сообщили о захвате Успенской церкви в Черновицкой области
В селе Дубовцы Черновицкой области происходит рейдерский захват Успенской церкви Украинской православной церкви (УПЦ) представителями раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом 1 апреля сообщает украинский телеканал «Первый казацкий» в Telegram.
Отмечается, что на территорию святыни ворвались рейдеры из ПЦУ в сопровождении малолетних боевиков из организации «Трезубец» имени Бандеры (признана экстремистской на территории РФ).
Захватчики окружили и заблокировали церковь, в ответ на это православные верующие начали собираться возле ограды.
Ранее, 6 марта, сообщалось, что сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в селе Комаровцы Черновицкой области. По данным украинских СМИ, раскольники воспользовались тем, что благочинный Сторожинецкого района был госпитализирован.