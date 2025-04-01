В Смоленской области осудили причастного к хищениям бюджета фонда медстрахования

В Смоленской области приговорили к трем годам и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей бизнесмена, который причастен к хищению бюджетных средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

По данным ведомства, предприниматель знал о планах медучреждений Смоленской области закупать медицинские изделия в рамках борьбы с распространением коронавирса у единственного поставщика без проведения торгов.

«С целью личного обогащения злоумышленник разработал план по хищению бюджетных средств путем формирования аукционной документации на поставку изделий медицинского назначения на основе коммерческих предложений от подконтрольных ему структур с завышенными ценами», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в реализации также приняли участие главврач ОГБУЗ «Клиническая больница №1» и работник подконтрольной компании по торговле фармацевтическими товарами. По данным УФСБ, медработник и предприниматель находятся в доверительных отношениях.

При этом руководил процессом осуществления плана сам предприниматель. Подчиненный занимался взаимодействием между организациями для создания коммерческих предложений с ложными сведениями о ценах, а также осуществлял поставки в лечебное учреждение. Главврач, в свою очередь, обеспечивал возможность заключать контракты с нужными компаниями. Общий ущерб составил около 16,4 млн рублей.

Злоумышленников задержали 23 марта. По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Подельники предпринимателя ждут оглашения приговоров.

Ранее, 21 марта, Десногорский городской суд в Смоленской области осудил двоих фигурантов дела о хищении средств, предназначенных для модернизации Смоленской атомной электростанции (САЭС). Всего в реализации преступной деятельности участвовали четыре руководителя структурных подразделений АО «Атомэнергопроект» (АЭП), а также директор ООО «Атомэнергостройпроект» (АЭСП). Все они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ.