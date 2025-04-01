Учебник по «Семьеведению» отправят на доработку

Учебник по «Семьеведению», вызвавший общественный резонанс из-за участия в его создании приверженца эзотерических теорий, не будет выпущен в первоначальном виде. Об этом 1 апреля сообщила председатель комитета по работе с инфлюенсерами фракции «Новые люди» Мария Марьясова.

«Это не конец. Авторы сообщили, что отправили учебник на доработку. То есть дорабатывать его будут те же люди, которые создали первую версию, среди которых есть авторы, проталкивающие псевдонаучные идеи по родологии», — написала Марьясова в своем Telegram-канале.

По ее словам, родологи, идеи которых поддерживает один из соавторов учебника, утверждают, что женщина не сможет создать семью, если ее мать и бабушка разводились. Единственным способом разрушить «проклятие» они называют обращение к эзотерику-родологу.

Ранее, 18 февраля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что необходимо сформировать конкурентоспособную, гибкую систему образования с учетом потребностей экономики и социальной сферы. По его словам, российское образование сохраняет потребность в преподавательских кадрах, особенно по фундаментальным дисциплинам, а также в повышении уровня профессиональной переподготовки.

До этого, 30 января, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что задача школы — воспитать всесторонне развитого и умеющего думать ребенка. Он рассказал, что новые учебники по истории часто содержат диаметральные оценки каких-либо событий или противоречивые воспоминания современников о событиях.