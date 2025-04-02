Эксперт назвал обязательные весенние процедуры для автомобиля

С наступлением теплого сезона автовладельцам необходимо уделить особое внимание техническому состоянию транспортных средств. Руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев 2 апреля назвал «Известиям» обязательные процедуры, которые помогут избежать поломок и продлить срок службы автомобиля.

По его словам, первым делом необходимо тщательно вымыть кузов, уделяя особое внимание днищу, порогам, дверям и колесным аркам, где скапливаются остатки дорожных реагентов. Также следует проверить состояние щеток стеклоочистителя, так как зимой резина изнашивается быстрее.

Эксперт отметил, что после зимы может потребоваться замена салонного и воздушного фильтров, а также очистка радиаторов. В подкапотном пространстве важно проверить герметичность резиновых элементов и наличие подтеков масла. Корнев подчеркнул, что при обнаружении следов технических жидкостей необходимо сразу обратиться в сервис.

«Свечи зажигания активнее обрастают нагаром от холодных запусков, так что дополнительная проверка не помешает и им. Масло после регулярной зимней эксплуатации автомобиля также лучше заменить: жидкость в таком режиме теряет смазывающие характеристики быстрее, поэтому дожидаться замены по регламенту не полезно для мотора», — добавил специалист.

Также важное значение имеет и проверка летней резины — она должна быть без трещин и соответствовать допустимой глубине протектора (не менее 1,6 мм).

Корнев обратил внимание, что пыльники в подвеске тоже требуют внимания: зимой они чаще теряют герметичность.

«Зимой тормоза страдают от грязи с дороги, перепадов температур и морозов. Поэтому именно весной многим машинам требуется замена колодок, иногда вместе с тормозными дисками», — дополнил эксперт.

Собеседник «Известий» также напомнил о кондиционере: зимой его, как правило, не включают, поэтому стоит проверить его до начала сезона.

«Кроме того, необходимо проверить уровень тормозной и охлаждающей жидкостей, трансмиссионного масла», — уточнил Корнев.

Вместе с тем он посоветовал не пренебрегать уборкой в багажнике.

Ранее, 29 марта, руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК «Альфа-Лизинг» Максим Давиденко рассказал «Известиям», на что обратить внимание при смене зимних шин на летние. Он объяснил, что при смене сезонной резины необходимо оценить состояние и чистоту колесных дисков. Эксплуатация автомобиля в зимних условиях могла привести к возникновению коррозии или образованию вмятин. Если вмятина крупная, то может нарушиться герметичность колеса.