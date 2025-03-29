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Эксперт дал советы по смене зимних шин на летние

Эксперт Давиденко: после шиномонтажа следует произвести балансировку колес
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Прежде чем записываться на шиномонтаж, стоит проверить износ комплекта. Если они сильно изношены, возможно, следует задуматься о покупке новых комплектов заранее, рассказал «Известиям» руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК «Альфа-Лизинг» Максим Давиденко 30 марта.

«Особое внимание стоит обратить на протектор: летняя резина должна иметь достаточную его глубину для обеспечения оптимального сцепления с дорогой. Минимальный показатель — около 1,6 мм», — уточнил он.

Кроме того, по его словам, при смене сезонной резины необходимо оценить состояние и чистоту колесных дисков. Эксплуатация автомобиля в зимних условиях могла привести к возникновению коррозии или образованию вмятин. Если вмятина крупная, то может нарушиться герметичность колеса.

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«После процедуры шиномонтажа рекомендуется произвести балансировку колес. Она уменьшит вибрацию и защитит от преждевременной амортизации подвески. После установки летних шин стоит проверить уровень давления в них, убедиться, что показатель соответствует рекомендациям производителя авто. Соответствующий уровень давления в шинах — гарант стабильной управляемости автомобилем», — добавил Давиденко.

Эксперт отметил, что зимние покрышки необходимо очистить перед хранением от грязи и соли, чтобы продлить срок их эксплуатации. Также стоит использовать чехлы для хранения — они защитят шины от пыли и ультрафиолетовых лучей, что сохранит их эластичность и форму.

Ранее, 14 марта, в «СберАвто» рассказали «Известиям», что при наличии базовых инструментов и навыков самостоятельный шиномонтаж может привести к неприятным последствиям. Они подчеркнули, что самостоятельно стоит менять только колеса в сборе — без опыта и оборудования правильно произвести работы по монтажу на диск сложно.

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