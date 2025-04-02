Эндокринолог назвала самые вредные для суставов крупы

Людям с заболеванием суставов, помимо основного лечения, важно следить за своим питанием и исключить из рациона рафинированные крупы, поскольку их регулярное употребление может привести к обострению болей в суставах. Об этом в разговоре с «Известиями» сообщила врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анжела Толмасова 2 апреля.

Как она объяснила, зерно состоит из трех ключевых компонентов: отрубной слой, насыщенный клетчаткой и минералами; зародышевый слой — своеобразный центр питательных веществ; эндоспермий — средняя часть, содержащая углеводы и белок.

В цельнозерновых продуктах сохраняются все эти элементы, тогда как при рафинировании удаляются наиболее ценные части — отруби и зародыш, содержащие клетчатку, витамины и минералы.

«Исследования показывают, что рафинированные крупы увеличивают уровень воспалительных маркеров в крови, что оказывает негативное влияние на суставы, а также способствует развитию других проблем со здоровьем. К рафинированным крупам относятся, например, белый хлеб, очищенный рис, выпечка и сладкая сдоба», — пояснила эксперт.

В то же время, по словам врача, исследования не подтверждают связи между потреблением цельнозерновых круп и усилением воспаления в организме.

Эндокринолог подчеркнула, что цельнозерновые продукты богаты витаминами группы В и антиоксидантами, защищающими клетки от повреждений. Они также содержат большое количество клетчатки, способствующей выведению из организма «плохого» холестерина.

«Исследования показывают, что регулярное употребление таких злаков снижает риск развития диабета, гипертонии и заболеваний сердца. Кроме того, цельнозерновые продукты способствуют поддержанию здоровой микрофлоры кишечника, что немаловажно для общего состояния организма», — добавила Толмасова.

В заключение врач посоветовала исключить из своего рациона рафинированные крупы, особенно людям с заболеваниями суставов.

«Помните, что на здоровье очень большое влияние оказывает питание. И, если у вас имеются какие-то хронические заболевания, помимо основного лечения, важно контролировать свой рацион. Отдавайте предпочтение более здоровым продуктам, и тогда ваше самочувствие значительно улучшится», — резюмировала специалист.

Ранее, 14 марта, тренер и нутрициолог DDX Fitness Артем Опальницкий рассказал «Известия», что в некоторых случаях цельнозерновой хлеб, молоко, свежевыжатые соки и хлопья могут быть вредными. Так, цельнозерновой хлеб не подходит людям с непереносимостью глютена, а при изготовлении свежевыжатого сока уничтожаются полезные пищевые волокна.