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Очевидец рассказал о первых минутах после землетрясения в Мьянме

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Фото: TASS/Thein Zaw
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Во время землетрясения в Мьянме всё разрушилось буквально в течение 50 секунд. Об этом во вторник, 1 апреля, рассказал «Известиям» очевидец Владлен, который чудом выжил в катаклизме.

«Когда началось землетрясение, я как раз разговаривал с женой по телефону, и меня бросило на кровать. <...> Дом начал рушиться. Меня бросило на кровать и придавило шкафом», — поделился воспоминаниями Владлен.

По его словам, у дома-кондоминиума, в котором он жил в Янгоне, отвалилась стена, а само здание сложилось. Владлен смог выбраться из дома, выпрыгнув в прореху в стене, поскольку шестой этаж после землетрясения оказался на уровне третьего.

«Два человека только из нашего конда остались живы — я и сосед. Все остальные погибли. Десять этажей просто сложились», — рассказал он.

Здание окончательно обрушилось, когда начался второй толчок. Владлену повезло не только выжить, но и обойтись небольшими царапинами. Он добавил, что еще три дня и три ночи продолжались слабые толчки в два-три балла.

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28 марта в азиатской республике зафиксированы два землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4. Эпицентр одного из них находился в 31 км северо-западнее города Мандалай. Число погибших насчитывает более 2 тыс. человек.

На следующий день в Мьянму прибыло более 100 российских спасателей для оказания помощи пострадавшему населению. Так, в городе Мандалай сотрудники МЧС РФ вместе с коллегами из Китая вытащили из-под завалов женщину, которая пролежала там более двух суток.

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