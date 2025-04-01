Почти 40 человек были эвакуированы из-за пожара в Новом Уренгое
В Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа в результате пожара в шестиэтажном доме было эвакуировано 37 человек, в числе которых семь несовершеннолетних. Об этом во вторник, 1 апреля, сообщила единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) города во «ВКонтакте».
«Произошло загорание на кухне. Дом жилой, шестиэтажный, двухподъездный. <…> Эвакуировано 37 человек, из них семь детей», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что погибших и пострадавших нет.
Ранее, 30 марта, в ночном клубе в Вологде произошел пожар на площади 900 кв. м. Пострадавших не было.