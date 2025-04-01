Российский танкист после подрыва на мине взял в плен военнослужащего ВСУ
Механик-водитель танка Т-80, младший сержант Максим Григорьев в ходе выполнения боевой задачи в поселке Скудное в зоне проведения специальной военной операции (СВО) оказался вынужден покинуть машину из-за ее подрыва на мине и попал в плен к Вооруженным силам Украины (ВСУ). Однако российский военнослужащий сумел не только вернуться к своим, но и захватить противника в плен.
Как сообщил «Известиям» Григорьев, подорвавшись на мине, танк потерял гусеницу, поэтому экипаж был вынужден быстро покинуть обездвиженную машину, укрывшись в ближайшей посадке. Но их начали преследовать украинские дроны.
Командир и наводчик ушли в сторону населенного пункта, чтобы спрятаться в руинах до наступления сумерек, Григорьев же отправился под прикрытием деревьев вдоль автомобильной дороги. Там он увидел разрушенное здание и выбрал его в качестве временного укрытия.
«У украинского наблюдателя лежка была в этих руинах. Он меня, конечно же, слышал и ждал. Я пришел прям в руки к нему и сразу оказался под прицелом», — рассказал механик-водитель.
Наблюдатель, младший сержант 141-й бригады ВСУ Николай Москаленко связался с начальством, чтобы уточнить, что ему делать с российским военнопленным. И получил завуалированный приказ убить Григорьева. Украинский военнослужащий не сразу понял указания своего начальства, но российский механик-водитель понял всё сразу. Небольшой заминки Григорьеву хватило, чтобы начать действовать.
«У меня мысль в голове: «Я-то чего стою и жду?!» Подхватил кусок бетона с земли, кинул ему в лицо и, пока он уворачивался, рванул к нему. Там метров шесть было. За счет этого броска сблизился с ним и сцепился врукопашную», — объяснил российский военнослужащий.
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