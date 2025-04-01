Четыре человека погибли и семь ранены в результате удара Израиля по Ливану
Как минимум четыре человека погибли в результате удара военно-воздушных сил Израиля по пригороду столицы Ливана Бейруту, еще семь ранены. Об этом 1 апреля информирует телеканал Al Hadath.
Сообщается, что авиаудару подвергся трехэтажный жилой дом на юге города. Одним из погибших во взрыве стал член группировки «Хезболла». Имя погибшего боевика до сих пор не раскрывается.
В настоящее время ближайшая территория перекрыта полицией. Специалисты ведут работы по спасению и оказанию помощи пострадавшим.
О проведении удара ранее сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Уточняется, что цель представляла «реальную и непосредственную угрозу», в связи с чем израильские войска приняли решение о нанесении авиаудара 30 марта. В тот день израильские военные нанесли два мощных удара по южной окраине Бейрута впервые с момента вступления в силу ноябрьского соглашения о прекращении огня. .