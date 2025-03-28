ЦАХАЛ сообщила об ударе по складу «Хезболлы» в Бейруте

Израильские военные нанесли два мощных удара по южной окраине Бейрута впервые с момента вступления в силу ноябрьского соглашения о прекращении огня. Об этом 28 марта сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По информации военных, здание, по которому армия Израиля нанесла удар, использовалось ливанским шиитским движением «Хезболла» для хранения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По данным газеты The Times of Israel, до этого из Ливана по северному Израилю были выпущены две ракеты. Одна из них была перехвачена, а другая упала на территории Ливана.

Израиль, в свою очередь, призвал жителей окрестностей Бейрута эвакуироваться, передает «Газета.Ru».

Ранее, 8 марта, израильские ВВС ликвидировали полевого командира ливанского шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Поясняется, что убитый занимался восстановлением инфраструктуры движения и направлял деятельность организации в южной части Ливана.