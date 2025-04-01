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Axios сообщило о визите Маска в ЦРУ для обсуждения работы DOGE

Axios: Илон Маск посетил ЦРУ и доложил о работе DOGE
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Фото: REUTERS/Kent Nishimura
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Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск совершил визит в ЦРУ, у ходе которого обсуждал с представителями ведомства работу департамента государственной эффективности (DOGE), главой которого он является. Об этом 1 апреля сообщило издание Axios.

«Маск, старший советник президента [США Дональда] Трампа, был принят директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом и заместителем директора Майклом Эллисом. На встрече также присутствовала группа ведущих кадровых сотрудников ЦРУ», — сообщает издание со ссылкой на слова директора по связям с общественностью ЦРУ Лиз Лайонс.

В ходе встречи Маск сообщил собравшимся об успехах, достигнутых DOGE, а также о «ключевых выводах», которые ему удалось сделать. Также одной из тем обсуждения стали технологии.

«Директор Рэтклифф подчеркнул во время встречи важность уважения к деньгам налогоплательщиков и обеспечения того, чтобы они расходовались разумно и целесообразно — на миссию ЦРУ по защите Соединенных Штатов Америки», — передает издание слова Лайонс.

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21 марта федеральный суд США временно запретил Службе социального обеспечения передавать департаменту государственной эффективности США (DOGE) Илона Маска доступ к конфиденциальным данным американских граждан. Позднее, 23 марта, сообщалось, что спустя всего два месяца президентского срока Дональда Трампа американский лидер уже борется более чем с 150 исками, оспаривающими его политические решения. В частности, в судах оспариваются и масштабные увольнения государственных служащих.

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