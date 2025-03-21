Суд в США временно запретил передавать DOGE конфиденциальные данные граждан

Федеральный суд США временно запретил Службе социального обеспечения передавать департаменту государственной эффективности США (DOGE) Илона Маска доступ к конфиденциальным данным американских граждан. Об этом 20 марта сообщила газета New York Times со ссылкой на решение суда.

«Федеральный судья в Мэриленде установил, что тщательная проверка Илоном Маском систем данных агентства, по-видимому, нарушает федеральные законы о неприкосновенности частной жизни», — пишет издание.

Запрет распространяется на документы, включая налоговые, однако DOGE сможет получать информацию в обезличенном виде.

Согласно данным New York Times, мера будет действовать две недели с возможностью продления.

Ранее, 19 марта, сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа пытается найти решение для восстановления в должности более 24 тыс. госслужащих, которые ранее были уволены под предлогом снижения расходов правительства. Уточнялось, что чиновники уже представили документы и декларации, в которых «подробно описываются усилия их команд по повторному найму уволенных работников в целях соблюдения судебных постановлений»