ФСБ задержала в ДНР двух лжесотрудников за вымогательство
Сотрудники ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) задержали двух мужчин, притворившихся сотрудниками органов безопасности. Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе ведомства.
«Управлением ФСБ России по ДНР задержаны жители Донецка, представляющиеся сотрудниками органов безопасности и вымогавшие под угрозой физического насилия денежные средства», — уточнили в ведомстве.
В настоящее время мошенники задержаны. По данным ФСБ, мужчины дают признательные показания. Один из задержанных принес извинения за представление лжесотрудником органов безопасности.
Оперативные материалы для принятия процессуального решения передали в Главное следственное управление МВД России по ДНР.
В пресс-службе ФСБ напомнили, что сотрудники никогда не требуют от граждан осуществления финансовых операций.
Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ 27 марта сообщил, что спецслужбы Украины под прикрытием американской аналитической организации RAND Corporation (признана нежелательной в РФ) пытаются вербовать агентов для шпионажа в России. Отмечалось, что при вербовке украинская сторона отдает предпочтение россиянам, связанным с военной службой.