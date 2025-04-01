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Врач назвала причины постоянной тяги к сладкому

Врач Станкевич: недостаток сна, дефицит магния усиливают желание съесть сладкое
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Фото: Global Look Press/Monika Skolimowska
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Существует распространенная гипотеза о том, что постоянная тяга к сладкому — признак диабета. Однако это утверждение не имеет научного обоснования, рассказала «Известиям» 1 апреля кандидат медицинских наук, директор по лабораторной медицине и производству медицинской компании «ЛабКвест» Любовь Станкевич. Она объяснила, как связаны пищевые привычки и метаболизм, почему сахар может становиться проблемой и когда стоит проверить уровень глюкозы в крови.

«Прежде всего, стоит понимать, что диабет — это заболевание, связанное с нарушением обмена глюкозы в организме, а не с зависимостью от сладкого. Ощущение нехватки сахара может быть вызвано самыми разными факторами — от низкокалорийного питания до банальной усталости. Организм требует быстрых углеводов, когда чувствует нехватку энергии, но это не значит, что проблема всегда связана с эндокринной системой», — уточнила она.

По ее словам, тяга к сладкому часто обусловлена пищевыми привычками и особенностями рациона. Например, если человек пропускает приемы пищи или ест слишком много простых углеводов, уровень сахара в крови сначала резко поднимается, а затем так же резко падает. В ответ организм требует новую порцию сладкого. В итоге человек привыкает получать энергию не из сложных углеводов или жиров, а из сахара, что может привести к формированию устойчивой зависимости.

«Переработка разных макроэлементов требует разного количества энергии. Например, на усвоение жиров и белков организм тратит больше ресурсов, чем на расщепление улеводов, а переработка сахара требует минимальных затрат. Он моментально усваивается, быстро попадает в кровь и дает всплеск энергии. Но и эффект длится недолго — вскоре уровень сахара падает, вызывая новый приступ голода. Этот механизм лежит в основе зависимости от сладкого, сравнимой с эффектом привыкания к кофеину или никотину», — отметила Станкевич.

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Недостаток сна, стресс, дефицит магния и хрома может усиливать желание съесть что-то сладкое. При нехватке магния ухудшается передача нервных импульсов и развивается усталость, а хром участвует в регуляции уровня сахара в крови. Если этих микроэлементов недостаточно, организм пытается компенсировать нехватку энергии за счет сахара, объяснила эксперт.

Врач обратила внимание на то, чтобы для изменения привычек потребуется время. Специалист посоветовала постепенно снижать количество сахара в чае и кашах, заменяя его небольшим количеством меда или вовсе убирая из рациона. Также важно следить за режимом питания: если есть регулярно и сбалансированно, потребность в быстрых углеводах постепенно снизится. Хороший вариант — добавлять в рацион больше сложных углеводов, таких как цельнозерновые крупы и бобовые, а также белков, которые дольше перевариваются и обеспечивают стабильный уровень энергии.

В то же время эксперт отметила, что постоянное употребление сладкого может привести к диабету.

«Избыток сахара перегружает поджелудочную железу, вынуждая ее вырабатывать больше инсулина. Со временем это может привести к ее истощению, а ткани постепенно теряют чувствительность к инсулину — так развивается сахарный диабет второго типа. Это заболевание формируется годами, а его ранние стадии могут протекать бессимптомно, поэтому важно следить за своим рационом и уровнем сахара в крови заранее», — сказала Станкевич.

Надежный способ проверить риски — сдать анализ на гликированный гемоглобин. Если его значение ниже 5,7%, поводов для беспокойства нет, но если выше 6,4% – это уже подтвержденный диабет, требующий медицинского вмешательства. Проверять его особенно важно, если есть факторы риска: низкая физическая активность, избыточный вес, высокое давление, случаи диабета у родственников или возраст старше 45 лет.

Ранее, 29 января, врач-гастроэнтеролог, эндоскопист клиники Gastro Clinic Натия Чехоева рассказала «Известиям», что систематическое потребление избыточного количества калорий неизбежно перегружает организм. Это в результате создает нагрузку на внутренние органы, в том числе на сердце, печень, поджелудочную железу.

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