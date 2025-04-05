Никто не лишний: в столице помогают людям с инвалидностью с детства

Людей с инвалидностью в столице социализируют, начиная с их детства. Одним из таких мест стал Центр социальной интеграции на Большой Почтовой улице. Его педагоги учат детей с нозологиями общаться между собой посредством пения, танцев, актерского мастерства. С тем, как проходит один из обычных рабочих дней в центре, о знакомились «Известия».

С песней по жизни

Белокурый шестилетний мальчик и черноволосая женщина сидят у пианино. Она двумя руками играет распевочную мелодию, выводит гамму, а он вытягивает ноты хорошо поставленным голосом. Не первый час Рома и его учительница музыки Алина Михайловна готовятся к записи новой песни. И ничего необычного, если бы не одна деталь. Рома слепой. Как у подавляющего большинства недоношенных детей, при рождении у него отошла сетчатка глаза. Отсутствие одного органа чувств компенсируют другие. У Ромы эту функцию взял на себя слух. Алина Михайловна говорит, он у него абсолютный. Поэтому в Центр социальной интеграции Дианы Гурцкой, где и находится студия, его приняли сразу. Рома артистичен. Кроме занятий с Алиной Михайловной в музыкальной студии в этом же центре он посещает еще театральную студию и логопеда. Рома трудолюбив. Он посещает центр на Большой Почтовой почти ежедневно и готовится к художественному открытому конкурсу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В Центре социальной интеграции Дианы Гурцкой за семилетнюю историю его существования реабилитацию и обучение разным художественным профессиям прошли сотни детей. Сейчас под контролем педагогов и психологов занимаются более 600 детей с различными нозологиями. Большая часть воспитанников — это дети с интеллектуальными нарушениями, среди них аутисты, умственно отсталые и дети с синдромом Дауна. Есть и слепые, слабослышащие, с особенностями опорно-двигательного аппарата.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Чтобы попасть сюда на обучение, дети проходят специальный отбор, который здесь называют диагностикой. Ежегодно в центр подают заявки на прохождение реабилитации примерно 400 человек. В процессе эксперты смотрят на стартовые коммуникативные навыки ребенка и физические данные, оценивают, насколько он вообще может социализироваться, ведь многие дети ввиду заболеваний пребывают дома и общаться не могут, что сказывается на психике. Те, кого комиссия отобрала, поступают на реабилитацию, состоящую из двух ступеней. Сначала воспитанник проходит трехмесячный курс по обучению физкультуре, музыке, вокалу. За это время педагоги определяют специфику программы обучения для каждого воспитанника с учетом его склонностей, определяют индивидуальный план развития для каждого воспитанника, и он учится конкретному предмету — например, тому же вокалу, хореографии или гончарному ремеслу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Задача наших специалистов — на этапе диагностики ребенка определить его траекторию творческого развития и выстроить процесс интеграции очень бережно. В нашем центре дети активно рисуют, танцуют, поют. На занятиях специалисты наблюдают за воспитанником и анализируют, что у него лучше получается и каких навыков не хватает для общения и выступлений. Мы не сосредотачиваемся только на одном творческом направлении, а предлагаем сразу несколько. Если у ребенка хорошие вокальные данные, но есть сложности с координацией и движениями, мы дополнительно определяем его на занятия адаптивной физкультурой», — говорит руководитель Центра социальной интеграции Дианы Гурцкая Антон Лебедев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Вот, например, 18-летний Максим, слепой высокий парень, который занимается сейчас вокалом. Приняв участие в итоговом мюзикле в качестве певца, Максим загорелся и стал посещать вокальную студию, хочет остаться в центре подольше. «Хочу на годичную реабилитацию попасть, здесь можно друзей завести», — говорит он.

Учиться, трудиться, дружить

У Максима еще немало времени, чтобы заниматься в центре. По регламентам, воспитанники ограничены возрастным цензом. Стать ими могут люди от пяти до 35 лет, поэтому на занятия к педагогам вместе с детьми иногда приходят совсем взрослые люди. В кабинете изобразительного искусства тихо. Четверо воспитанников старательно разукрашивают в произвольной форме костюм космонавта — сегодня у них занятие на космическую тематику. Дети корпят над рисунками, неровно раскрашенными цветными карандашами. Во главе стола восседает крупный осанистый мужчина, которого по ошибке можно принять за преподавателя, однако это тоже воспитанник Центра. Ему 28 лет, у него расстройство аутического спектра. Урок подходит к концу, учитель собирает листочки, все сдают их без слов, и только этот молодой мужчина требовательно обращается к преподавателю. «Вот мой рисунок, отнесите его в Музей космонавтики на ВДНХ», — говорит он с назиданием в голосе. Преподаватель ничего не обещает, искренне улыбается и кивает в ответ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Работать преподавателем в этом центре — задача со звездочкой. Все дети гиперчувствительны и чутко ловят фальшь, их легко задеть за живое, они ярко реагируют на происходящее. Нужно уметь спокойно и по-доброму дать ребенку чувство безопасности в возникшем конфликте. Недоброму и раздражительному человеку место преподавателя здесь не получить, потому что нужно быть психологически очень гибким, уметь быстро понимать детские реакции, не принимая в них чьей-то стороны. Иногда дети не ладят с окружающими, не могут заниматься в группе, преподавателю и психологу приходится погружаться в их межличностные отношения. С гвалтом входят в кабинет шестеро детей не старше восьми лет, две девочки с криком «я не буду с ним сидеть» сразу занимают соседний стол и требуют убрать из кабинета мальчика лет 14. Несколько минут требуется преподавателю, чтобы внушить девочкам, что они и так уже достаточно сепарированы от своего одноклассника и он не представляет для них опасности.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Иногда отчисление воспитанника из центра — необходимость. Происходит такое, как правило, в крайнем случае, когда у больного ребенка обостряется конфликтность ввиду его психологических особенностей. Но обратный путь, как нас уверили, никому не заказан. Нужно просто скорректировать поведение.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Чаще в центре дети остаются и заводят друзей. Степе 21 год, у него задержка в психологическом развитии, но на первый взгляд так не скажешь, обычный парень. Ходит сюда, пока родители на работе. Степа хочет стать видеографом, уже получил нужный опыт в местной студии, вместе с другими детьми Степа снял фильм. «Там про спортсмена, мы писали сценарий, снимали, очень хорошо получилось! Посмотрите в соцсетях, фильм «Похититель добра» называется», — говорит Степа.

Музыка всех связала

Занятие в центре состоится, даже если на него пришла далеко не вся группа. Четырехлетняя Варвара и ее сверстник Тимур сегодня вдвоем будут разучивать новую песню под рояль. Но прежде чем это произойдет, они должны преодолеть эмоциональное возбуждение и усесться на удобные стулья. Дети слепы от рождения и не видят миловидной преподавательницы, которая мягко просит их включиться в занятие.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Детей в центр сопровождают родители. Мама Вари приводит дочь на занятия регулярно, говорит, что она очень музыкальна. «Дочь перенесла онкологию в раннем детстве, много времени провели в больнице, где она не общалась с детьми. Она незрячая, сейчас очень социализирована, скажи ей, что в центр едем, она готова хоть пешком идти. Здесь она занимается и общается. Как всё хорошо, Господи, а как мы переживали-то, выживет ли она или нет, вы себе не представляете. А она выжила, она у нас поет», — говорит мама Вари Ольга.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Незрячие дети тут всё же на особом счету. Для них специальной красной краской нарисованы широкие направляющие полосы на полу, пикают датчики на потолке, искусственный интеллект в гаджете ведет их по коридорам. В целом интерьер, хоть и напоминает по дизайну больничный, весьма позитивно действует на психику, так что ожидающие здесь мамы общаются и улыбаются. Люди приезжают из разных точек Москвы, у многих на дорогу уходит больше часа, и примерно столько же они тратят на обратный путь. Но взрослые везут сюда своих детей, отмечая развитие после занятий эмоционально-волевой сферы у их ребенка. «Мальчик мой из двойни, при рождении ДЦП поставили ему. Мы не представляли, как он будет жить. Узнали о возможности заниматься, пришли на диагностику, взяли нас сюда, год он был на реабилитации, искали его сильные стороны и нашли. Он теперь тут поет, в театральной студии занимается. До посещения центра он общаться-то боялся, но тут его вывели на сцену, он буквально расцвел. Сейчас он совершенно другой ребенок», — говорит нам мама. А вот и сам мальчик по имени Лев, спешит к маме Ольге после занятия по пению, раскрепощенный, светящийся. Сегодня в Центре социальной интеграции большой день, сюда, хотя формально она в отпуске, приехала его основательница и певица Диана Гурцкая. Все дети, занимающиеся здесь пением, находятся под ее наблюдением, говорят, что каждого воспитанника она знает по имени.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Педагоги, рассказывая о детях, подчеркивают, что многие из них могут стать участниками международного фестиваля «Белая трость» или конкурса «Инклюзивная Москва» — один из этапов последнего, художественное чтение, проходил в день нашего визита. С прошлого года фестиваль стал открытым для участия ребят и коллективов без нозологий. В зале, где идет прослушивание, немноголюдно, на сцене девочка в костюме ангела читает стихотворение от имени нерожденного малыша. Это шестилетняя Ксюша, она здорова, и ее участие тут совершенно необходимо: здоровые дети и дети с ограничениями будут общаться, как равные, это, по замыслу организаторов, должно пойти всем на пользу.