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Сийярто назвал удары по инфраструктуре атакой на суверенитет Венгрии

Сийярто: Венгрия считает удары по энергоинфраструктуре РФ атакой на суверенитет
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Фото: Global Look Press/Jens Büttner
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Власти Венгрии рассматривают удары по энергетической инфраструктуре, через которые Будапешт получает российские нефть и газ, как посягательство на свой суверенитет. Об этом 30 марта заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

«Энергетическая безопасность — это вопрос суверенитета, и мы считаем любую атаку на нашу энергетическую инфраструктуру атакой на наш суверенитет», — сказал он «РИА Новости».

Сийярто отметил, что в последние месяцы серьезной проблемой стали удары украинской стороны по нефтепроводу «Дружба». По его словам, это привело к перебоям в поставках нефти, которые иногда продолжались целые дни.

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Сийярто рассказал 11 марта, что поставки нефти из РФ в Венгрию по «Дружбе» были приостановлены из-за атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на измерительную станцию трубопровода. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Будапешт расценивает атаку Киева на критическую для венгерского энергоснабжения инфраструктуру как нападение на свой суверенитет. Поставки топлива возобновились в тот же день после устранения ущерба.

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