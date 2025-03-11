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Сийярто заявил о возобновлении поставок нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию

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Фото: TASS/EPA/ZSOLT SZIGETVARY
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Поставки нефти из РФ в Венгрию восстановлены после устранения на нефтепроводе «Дружба» повреждений, нанесенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом 11 марта сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Российский системный оператор устранил ущерб, причиненный атакой украинского беспилотника, поэтому поставки сырой нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» возобновились», — написал он в соцсети Facebook (принадлежит признанной экстремистской компании Meta, ее деятельность запрещена в РФ).

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Ранее в этот день Сийярто рассказал, что поставки нефти из РФ в Венгрию приостановлены из-за атаки дрона ВСУ на измерительную станцию «Дружбы». Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Будапешт расценивает атаку Киева на критическую для венгерского энергоснабжения инфраструктуру как нападение на свой суверенитет.

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