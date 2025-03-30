В Минобороны России рассказали о подвигах российских военных в зоне СВО

В Министерстве обороны России 30 марта рассказали о подвигах российских бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Как сообщили в ведомстве, старший лейтенант Кирилл Онацкий выполнял боевую задачу по штурму укрепленных позиций украинских боевиков на важном направлении наступления российских войск. В ходе боя он находился на передовых рубежах атаки и руководил подчиненными. Его подразделение активными наступательными действиями начало вытеснять боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с занимаемых позиций, вклиниваясь в оборону врага. Противник, осознавая риски быть зажатым в клещи, спешно отступал.

В разгар боя украинские боевики применили дрон-камикадзе по наступающим российским военнослужащим, в результате чего старший лейтенант Онацкий получил осколочное ранение. Несмотря на тяжелое состояние, после получения необходимой помощи он продолжил управлять боем. Не выдержав напора российских штурмовиков, враг отступил, бросив на позициях убитых и раненых.

Благодаря мужеству, смелости и профессионализму старшего лейтенанта Онацкого подразделение выполнило поставленные задачи по взятию укрепленных позиций противника, не допустив при этом потерь.

Кроме того, в Минобороны РФ отметили действия сержанта Альфара Ислахова, который, командуя группой штурмовиков, выполнял боевую задачу по взятию под контроль позиций, удерживаемых боевиками ВСУ на важном направлении наступления российских войск.

Группа под его командованием выдвинулась на усиление позиций, освобожденных от украинских боевиков, но попала под артиллерийский огонь. В результате чего несколько российских бойцов получили ранения различной степени тяжести. Сержант Ислахов, рискуя собственной жизнью, выдвинулся в участок поражения и приступил к оказанию медицинской помощи своим товарищам. Применив навыки тактической медицины, он оказал раненым необходимую помощь и организовал эвакуацию в полевой госпиталь.

После эвакуации пострадавших сержант скорректировал маршрут движения с учетом вскрытых секторов обстрела вражеской артиллерии. Прибыв на заданный рубеж, он незамедлительно организовал оборудование позиций для огневых средств на наиболее выгодных участках местности. Благодаря смелости и профессионализму сержанта Альфара Ислахова штурмовая группа успешно выполнила поставленную задачу.

В Минобороны РФ 29 марта сообщили, что расчеты 130-миллиметровых буксируемых гаубиц М-46 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили взводный опорный пункт, боевую технику и живую силу ВСУ на харьковском направлении.