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Расчеты гаубиц М-46 уничтожили технику и боевиков ВСУ на харьковском направлении

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Фото: Министерство обороны РФ
dzen
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Расчеты 130-миллиметровых буксируемых гаубиц М-46 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили взводный опорный пункт, боевую технику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении. Об этом 29 марта сообщили в Минобороны.

Артиллеристы вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят огневое поражение противнику. Координаты поступают напрямую командованию артиллерийских батарей. Выполнение боевых задач проводится круглосуточно и в любую погоду.

«Отличительной особенностью данного орудия является его дальность. Калибр 130 мм изначально разрабатывался как морской. А отличительной особенностью морских орудий является большая дальность, которая нам позволяет выполнять задачи на большей глубине в тылу врага. С данным орудием мы можем нормально вести контрбатарейную борьбу, поражать цели в глубине противника», — рассказал командир батареи с позывным Пират.

Расчеты гаубиц М-46 «утюжат» врага на подступах к переднему краю. На видео расчет 130-миллиметровой гаубицы работает с точностью снайперской винтовки. В ходе выполнения боевых задач артиллерийские расчеты используют осколочно-фугасные боеприпасы, способные с легкостью поражать как живую силу, так и бронетехнику ВСУ.

Военнослужащие группировки войск «Север» на достигнутом не останавливаются и продолжают уничтожать вновь выявленные цели. Они ведут сосредоточенный и неподвижный заградительный огонь по противнику. Расчеты слаженны и поражают цели за несколько выстрелов, после чего быстро сворачивают и маскируют орудия, не давая противнику возможность обнаружить огневые позиции.

Артиллеристы выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций, минометных расчетов и живой силы ВСУ на харьковском направлении. Расчеты находятся в постоянной боевой готовности. Военнослужащим приходится ежедневно работать в различных условиях. В любое время они готовы открыть огонь и нанести огневое поражение противнику. Опыт расчетов позволяет бить первым снарядом точно в цель. Высокая сплоченность артиллеристов позволяет выполнять задачи друг друга в экстренных ситуациях, отметили в ведомстве.

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В Минобороны РФ 27 марта сообщили, что расчет 122-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-30 Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения уничтожил в приграничных районах Курской области укрытие ВСУ вместе с пехотой.

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