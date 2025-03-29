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Подозреваемый в убийстве бизнесмена в подмосковном Мисайлово задержан

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Ленинском городском округе Московской области правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве бизнесмена в поселке Мисайлово. Об этом 29 марта сообщила пресс-служба главного регионального следственного управления России в Telegram-канале.

По данным ведомства, после совершения убийства подозреваемый 47-летний мужчина самостоятельно явился в полицию, чтобы сообщить о случившемся.

Сейчас он задержан, следователи устанавливают обстоятельства и мотив совершенного преступления. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Умышленное причинение смерти другому человеку») и ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

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Убийство бизнесмена на парковке около незанятого здания в подмосковном Мисайлово произошло 29 марта. Жертвой стал 54-летний мужчина. Убийца попал на кадры камер видеонаблюдения, так как выходил из белого автомобиля около места преступления.

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