Бизнесмена убили в подмосковном Мисайлово
Киллер убил бизнесмена на парковке около незанятого здания в подмосковном Мисайлово. Об этом 29 марта сообщил источник «Известий».
Как стало известно, жертвой стал 54-летний мужчина. Убийца попал на кадры камер видеонаблюдения, так как выходил из белого автомобиля около места преступления.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее, 26 марта, в Краснодарском крае возбудили уголовное дело по факту убийства женщины и покушения на убийство мужчины при стрельбе. В настоящее время подозреваемый задержан, обстоятельства произошедшего устанавливаются.